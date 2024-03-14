Paris'te Filistin Destekçisi Öğrenciler Gösteri Yaptı - Son Dakika
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Paris'te Filistin Destekçisi Öğrenciler Gösteri Yaptı

Fransa'nın başkenti Paris'te öğrenciler, Filistin halkıyla dayanışma çağrısıyla gösteri düzenledi. Göstericiler, İsrail'in bombardımanlarına maruz kalan Gazzeli şair, yazar ve sanatçıların yaşadıklarını anlattıkları yazılar okudu. Filistinlilere yardım çağrısı yapan öğrenciler, İsrail'e silah gönderilmemesini istedi.

14.03.2024 00:03  Güncelleme: 00:06
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Fransa'nın başkenti Paris'te öğrenciler, Filistin halkıyla dayanışma çağrısıyla gösteri yaptı.

Paris'te Filistin destekçisi öğrenciler, Sorbonne Meydanı'nda bir araya geldi.

"Yaşasın Filistin" ve " Gazze'nin çocukları, Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor" sloganları atan göstericiler, yere mumlar dizerek "Özgür Filistin" yazısı yazdı.

Filistinliler ile dayanışma çağrısıyla düzenlenen gösteride, İsrail'in bombardımanlarına maruz kalan Gazzeli şair, yazar ve sanatçıların bölgede yaşadıklarını anlattıkları yazılar okundu.

Göstericilerden Paris Pantheon-Sorbonne Üniversitesi Sinema Bölümünde eğitim gören Olivia d'Almeida, AA muhabirine, "(Gazze'de) Yaşanan barbarlığı haklı çıkaracak hiçbir neden yok. Bir şey yapmadan durmak, gözlerini yumak, kulaklarını tıkamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

D'Almeida, Gazzelilerin ölmekte olduğunu kaydederek "Fransız devletinin sorumluluk alması, olup biteni kınaması ve Filistinlilere yardım etmesi gerek." diye konuştu.

İsrail devletinin bölgede yaptıklarını kabul etmenin mümkün olmadığını vurgulayan d'Almeida, "İnsanların ölmesini, evlerin yıkılmasını kabul edemeyiz." dedi.

D'Almeida, Filistinlilerin hayatta kalmak ve dinlerini yaşamak istediğini söyleyerek "Ne pahasına olursa olsun, onlara yardım etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Laurent Perlikowski de aşırı sağa karşı ve Filistin destekçisi olduğunu belirtti.

Perlikowski, Gazze'de yaşananların ciddi olduğunu söyleyerek, "Ramazan'da Filistin'e yönelik saldırıları artırmak istiyorlar hala." dedi.

İsrail'in, Filistin'i ve Lübnan'ı bombaladığını dile getiren Perlikowski, Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaşması için sınırların açılması ve derhal ateşkes sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Perlikowski, Fransa'yı, İsrail'e silah göndermemesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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