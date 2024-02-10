Paris\'te Gazze için ateşkes talebiyle yürüyüş yapıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te, yağmura rağmen Gazze'de ateşkes sağlanması talebiyle yürüyüş yapıldı.
Filistin yanlıları, Paris'in meşhur Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Göstericiler, yağmura rağmen Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının son bulması talebiyle Millet Meydanı'na yürüdü.
Filistin bayraklarının yanı sıra " İsrail'in Faşist Modeline Hayır" yazılı dövizler taşıyan protestocular, "Gazze'nin çocukları, Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor", "Müslüman veya göçmenleri değil, bizi yönetenleri kapıya koymalıyız" sloganları attı.
Göstericilerden soy ismini vermek istemeyen İsrail'i Silahlandırmayı Bırakın Fransa Topluluğu üyesi Laura, AA muhabirine, Fransız silah firmalarının İsrail'in silahlanmasındaki suç ortaklığının son bulması için mücadele verdiğini söyledi.
Laura, Fransa'nın her yıl İsrail'e 15-20 milyon avro tutarında silah ihraç ettiğini, Paris'ten Tel Aviv'e silahların yanı sıra yedek parça ve bileşenlerinin gönderildiğini belirtti.
Fransız ve İsrail silah firmaları arasında ciddi işbirliği olduğunu dile getiren Laura, "(Fransa) devleti de suç ortağı, çünkü bütün bu şirketlerin bu ortaklıkları yapmasına izin veriyor." dedi.
"Silahlar üzerinde ambargo olsa soykırım son bulur"
Laura, başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler İsrail'e silah satmaya son verse 3 gün içinde Tel Aviv yönetiminin elinde Gazze'yi bombalayacak mühimmat kalmayacağını belirterek, "Silahlar üzerinde ambargo olsa soykırım son bulur." ifadesini kullandı.
"Boykot çok önemli"
Gösterici Salma Soltan, Filistin'i desteklediğini göstermek için burada olduğunu dile getirerek, "Sorunu görmeleri için sesimizi yöneticilere duyurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Soltan, yeterli olmasa da Filistinlilere gıda yardımı yapılması için yardım derneklerine bağışta bulunulabileceğini ifade etti. Soltan, ayrıca, "Boykot çok önemli, çünkü boykotla beraber birçok şirketin gelirinin önemli ölçüde düştüğünü gördük." dedi.
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