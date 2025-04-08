Paris'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Paniği - Son Dakika
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Paris'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Paniği

Fransa'nın başkenti Paris'te bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına 200 itfaiyeci müdahale etti. Gökyüzüne yükselen duman panik yarattı, yangın kontrol altına alındı fakat tesis kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

08.04.2025 16:49
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- Paris'te yangın paniği: 200 itfaiyeci müdahale etti

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına 200 itfaiyeci müdahale etti, alevler kontrol altına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'in 17. bölgesinde bir geri dönüşüm tesisinde dün yerel saatle 20.00 sıralarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Gökyüzüne yükselen duman Paris'in birçok noktasından görülürken, yangına 60 itfaiye aracı ile 200 itfaiye eri müdahale etti. Bölgenin Belediye Başkanı Geoffrey Boulard, itfaiyenin olay yerine kısa sürede ulaştığını, 31 çalışanın derhal tahliye edildiğini ve yangın nedeniyle tesisin tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Saatler sonra kontrol altına alınan yangına müdahale sırasında ana yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Sabah saatleri itibarıyla 80 itfaiyecinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü, çevredeki güvenlik önlemlerinin henüz kaldırılmadığı belirtildi. Yangının öğle saatlerine doğru tamamen söndürülmesinin beklendiğini açıklayan Paris itfaiyesi, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiyecinin hafif yaralandığını duyurdu.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, yangın nedeniyle zehirli duman riskinin bulunmadığını kaydetti. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Paris'te 2019'da faaliyete geçen geri dönüşüm tesisinin yaklaşık bir milyon kişinin evsel atıklarını işlediği belirtildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Fransa, Güncel, Çevre, Yaşam, Paris, Son Dakika

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