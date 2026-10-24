Paris'te güzergahı değişen Sarı Yelekliler eylemine polis biber gazıyla müdahale etti

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yeleklilerin hayat pahalılığına karşı düzenlediği eylemlerde polis yer yer tazyikli su ve biber gazıyla eylemcilere müdahale etti.

Paris'teki eylem yerel saatle 14.00 sularında İtalya Kapısı'nda (Porte d'İtalie) başladı.

"(Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız" sloganı atan eylemciler "Fakiriz, belki öfkeliyiz ancak asla faşist değiliz", "Acil durum. Demokrasi sıkıntıda", "Işıklar ülkesi karanlıkta", "Kim yoksulluğu saçarsa, öfkeyi toplar" ve "Biber gazı. İş. Uyku" yazılı pankartlar taşıdı.

Polis, Paris çevre yolunda trafiği durdurmaya çalışan eylemcilere izin vermedi.

Ayrıca eylemcilerin varış noktası olan Vincennes Kapısı'nda (Porte de Vincennes) polis, tazyikli su ve biber gazıyla göstericilere müdahale etti.

Kolluk kuvvetlerine ait bir helikopter, eylemin bitiş noktasında havada devriye gezdi.

Paris'teki eyleme katılan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, eylemin güzergahının değişmesine tepki göstererek, iktidarın kamu düzenini bozmaya yönelik koşulları bir araya toplamakla suçladı.

Melenchon, Macron'u kastederek "Bize zamanımızı kaybettirmeyin. Bugünkü gibi acınası olan provokasyonlara son verin." dedi.

Macron'un daha iyi eğitim koşulları için 1 ayı aşkın süredir eylem yapan liselilerin taleplerine "boyun eğmek" için hala zamanı olduğunu belirten Melenchon, "Bundan sonra onun için geriye yalnızca çıkış kapısı kalacak." ifadesini kullandı.

Eylemin güzergahının değişmesi tepkiye yol açtı

Sarı Yeleklilerin eyleminin Bastille Meydanı ve Millet Meydanı arasında düzenlenmesi bekleniyordu.

Paris Emniyet Müdürlüğünün karar değiştirerek eylemin güzergahını başkentin merkezinden uzak tutması muhalefet ve sendikalar tarafından tepkiyle karşılandı.

Paris İdari Mahkemesi, bu sabah aldığı kararla eylemin yeni güzergahına yönelik itirazı reddetti.

Mahkeme kararının ardından organizatörler, eylemin İtalya Kapısı ile Vincennes Kapısı arasında düzenlenmesini kabul etti.

Yağma olaylarına karşı başkentte tedbir alındı

Paris'in merkezinde çok sayıda dükkan sahibi, Sarı Yeleklilerin eylemlerinde olası yağma olaylarına karşı tedbir aldı. Esnaf, dükkanların vitrinlerini ahşap levhalarla kapladı.

Başkentin 9. bölgesinde lüks mağaza Galeries Lafayette Paris Haussmann'ın önünde çok sayıda polis aracı konuşlandırıldı.

Öte yandan, geçen hafta polis ve göstericiler arasında ciddi arbede olaylarına sahne olan Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun polis tedbirleri alındı.

Sarı Yeleklilerden yeni eylem sinyali

Sarı Yelekliler'den yapılan açıklamada, 31 Ekim'de ülke genelinde yeniden sokağa inme çağrısı yapıldı.

"Otoriter uygulamalara karşı" Fransızların özgürlüklerini savunmaya çağrıldığı açıklamada, Ulusal Meclis'in ve Fransız belediyelerinin önünde oturma eylemi yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu ülkede duyulmayan bir öfke olduğu" ve hükümetin bu öfkeye karşı baskı ve yıldırma politikası uyguladığı ifade edildi.