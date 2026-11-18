Fransa'nın başkenti Paris'te onlarca polis İçişleri Bakanlığı???????nın önünde protesto gösterisi düzenledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Alliance sendikasının çağrısıyla Paris'teki İçişleri Bakanlığı binasının önünde düzenlenen eyleme onlarca polis katıldı.

Ellerinde sendika bayraklarıyla eylem yapan polisler, hükümetten çalışma koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra maaş ve prim artışı talep etti.

Polisler, ülkede son haftalarda yapılan ve şiddet olaylarının yaşandığı eylemlere dikkati çekerek risk primlerinde yüzde 35 artış istiyor.

Sendikanın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eylemlerin ardından sendika temsilcilerinin İçişleri Bakanı Laurent Nunez ile görüştüğü bildirildi.

Fransa'da eylemler

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor.

Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından 4 Kasım'da yeniden canlanmıştı.

Lise eylemlerinde polis müdahalesi tartışmalara yol açarken 300'e yakın eğitim personeli yaralanmış ve 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Ayrıca hayat pahalılığına karşı toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği Sarı Yelekliler de ara ara eylemlerini sürdürüyor.