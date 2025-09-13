Paris\'te Influencer Etkinliği İzdihamla İptal Oldu

Fransa'nın başkenti Paris'in kent merkezinde Fares Salvatore isimli sosyal medya fenomeni, 1000 adet ücretsiz kızarmış tavuk dağıtmayı planlıyordu.

ÜCRETSİZ KIZARMIŞ TAVUK İZDİHAMA NEDEN OLDU

Ancak çok fazla sayıda kişinin etkinliğe katılmak için bölgeye gelmesi sonucu izdiham yaşandı ve etkinlik iptal edildi.

YAŞANAN ARBEDE KAMERADA

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, etkinliğin yapıldığı mekanın önünde polisin nöbet tuttuğu ve koşturan insanlar görüldü.