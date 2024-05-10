Paris'te Karakolda Gözaltında Tutulan Kişi 2 Polisi Silahla Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Paris'te Karakolda Gözaltında Tutulan Kişi 2 Polisi Silahla Yaraladı

Paris\'te Karakolda Gözaltında Tutulan Kişi 2 Polisi Silahla Yaraladı

Paris'in başkenti Paris'te bir kadına saldırmaktan gözaltına alınan bir kişi, tutulduğu karakoldan aldığı silahla 2 polise ateş açtı. Polislerden biri bacağından vurulurken, diğeri karnından ağır yaralandı. Saldırgan ve vurulan 2 polis hastaneye kaldırıldı. Paris Emniyet Müdürü, olayı çok üzücü olarak değerlendirirken, hayati tehlikesi devam eden polis hakkında detayların aydınlatılacağını belirtti.

10.05.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te karakolda gözaltında tutulan kişi, 2 polisi silahla yaraladı.

Yerel basındaki haberlere göre, bir kadına kesici aletle saldırmaktan gözaltına alınan kişi, Paris'te tutulduğu karakoldan aldığı silahla 2 polise ateş açtı.

Polislerden biri bacağından vurulurken, diğeri karnından ağır yaralandı.

Polislerin de ateş açması sonucu yaralanan saldırgan ve vurulan 2 polis, hastaneye kaldırıldı.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, basına yaptığı açıklamada, yaşanan olayı "çok üzücü" olarak değerlendirdi.

Polislerden birinin hayati tehlikesinin sürdüğünü bildiren Nunez, yaşanan olaya ilişkin detayların aydınlatılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'te Karakolda Gözaltında Tutulan Kişi 2 Polisi Silahla Yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:33 Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
10:55 Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 13:14:08. #1.12#
SON DAKİKA: Paris'te Karakolda Gözaltında Tutulan Kişi 2 Polisi Silahla Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement