Paris'te lüks otelde soygun, hırsızlar 1 milyon avroluk eşya çaldı
Paris'in 8. bölgesindeki lüks bir otelin 7. katındaki odada 8 Eylül gecesi soygun meydana geldi. Otele tırmanarak giren 2 hırsız yaklaşık 1 milyon avro değerinde eşya çaldı, aralarında 636 bin avroluk saat de var; hırsızlar henüz yakalanamadı.
Fransa'nın başkenti Paris'te lüks bir oteldeki soygunda hırsızlar yaklaşık 1 milyon avro değerinde eşya çaldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'in 8. bölgesinde lüks bir otel odasında, 8 Eylül gecesi soygun meydana geldi.
Polis kaynaklarına göre, 2 hırsız otele tırmanarak 7. kattaki bir odaya girdi. Kaçan hırsızlar, henüz yakalanamadı.
Yaşanan soygunla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mali vatandaşı mağdur, polise verdiği ifadede, yaklaşık 1 milyon avro değerinde eşyasının çalındığını dile getirdi.
Mağdur, çalınan eşyaları arasında 636 bin avro değerinde bir saat bulunduğunu belirtti.
Kaynak: AA
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