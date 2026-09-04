Paris'te öğrenciler Dışişleri Bakanı Barrot'yu yabancı harçlarını protesto etti

Fransa'da üniversitede Avrupa Birliği (AB) dışından gelen yabancı öğrencilere uygulanan harç ücretine karşı çıkan gençler, Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'yu protesto ederek tepkilerini dile getirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Yeni Sorbonne Üniversitesi'nde 2 gün sürecek "La Fabrique de la Diplomatie" (Diplomasinin Oluşumu) etkinliği başladı.

Barrot, etkinliğin ilk gününde düzenlenen "Bakan Gençlerin Karşısında" adlı oturumda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Etkinlikte söz alan Paris 8 Üniversitesinden bir öğrenci, Bakan Barrot'ya hitap ederek "Barışı inşa etmekten bahsediyorsunuz ancak bu söylemin arkasında Fransa'nın yeniden silahlanmasını, savaşa doğru koşmayı ve ulusalcı bir propagandayı savunuyorsunuz." ifadesini kullandı.

Öğrenci, Barrot'nun parçası olduğu Paris hükümetinin yabancı öğrencilere yüksek lisans harcı için 4 bin avro ödeterek Fransız üniversitelerinden uzak tutmaya çalıştığını savunarak, hükümetin halkı Fransa'nın bütçe açığından Cezayir, Fas, Senegal ve Burkina Fasolu öğrencilerin sorumlu olduğuna inandırmaya çalıştığını belirtti.

Bu yabancı öğrencilerin "Fransız emperyalizminin" ülkelerinde kendilerinden çaldığı gelecek perspektiflerini bulmak için Fransa'ya geldiği değerlendirmesinde bulunan öğrenci, "Bugün sizlere, üniversitelerimize hoş gelmediğinizi söylemek için buraya geldik." dedi.

Öğrenci, hükümetin aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ve RN lideri Jordan Bardella'nın programını uygulayarak üniversitelerde Fransız olanlara öncelik tanımaya çalıştığını savunduğu konuşmasına şöyle devam etti:

"Oturumunuzun adı Bakan Gençlerin Karşısında. İşte gençlik burada: Fransız emperyalizmini uygulamak için asla bakanlık ve büyükelçiliklerinizde olmayacak olan, Fransa'nın İsrail ile olan suç ortaklığına karşı çıkan, Filistin'deki soykırıma karşı olan ve yabancılara açık olan bir üniversite (modelini) savunmak için 29 Eylül'de sokaklarda olacak olan o gençlik."

Etkinlik alanında bulunan bir grup genç de söz alan öğrenciyle birlikte, Avrupa Birliği (AB) dışından gelen yabancı öğrencilerin üniversite harçlarına tabi tutulmasına tepki göstererek, Barrot'yu "Yabancı öğrenciler olmadan eğitim dönemi başlayamaz" sloganlarıyla protesto etti.

Barrot ise söz alan öğrenciyle ciddi fikir ayrılıkları olduğunu dile getirerek, herkesin Fransız üniversitelerinde daima hoş karşılanacağını belirtti.

Ülkede üniversitelerin yalnızca bir gruba değil, tüm Fransızlara ait olduğunu söyleyen Barrot, yabancı öğrencilere yönelik artan harçların meşru olduğunu savundu.

Barrot, bu kararın bütçe kısıtlamaları nedeniyle alındığını ve Fransız üniversitelerini yabancılara kapatmayı hedeflemediğine işaret etti.

Fransa ve Avrupa'nın dünyadaki herhangi bir ülkede toprak ve "emperyalist" emelleri olmadığını savunan Barrot, yabancı güçlerin Avrupalı ülkelere saldırmaktan vazgeçmeleri için askeri harcamalarını yükselttiklerini dile getirdi.

Barrot, "Fransa'nın İsrail'le suç ortaklığı yaptığını savunuyorsunuz. 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin meselesi için Fransa'dan daha fazla şey yapan bir ülke tanımıyorum." sözlerini sarf ederek, ülkesinin Gazze için insani yardım konferansı düzenlediğini söyledi.

AB ülkeleri dışından gelen yabancı öğrencilerin, Fransa'da bir devlet üniversitesinde okumak için yıllık lisans düzeyinde yaklaşık 2 bin 900 avro, yüksek lisans düzeyinde ise yaklaşık 4 bin avro harç ödemesi gerekiyor.