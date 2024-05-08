Paris'te Polis, Filistin Destekçisi Öğrencilere Biber Gazı Kullandı - Son Dakika
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Paris'te Polis, Filistin Destekçisi Öğrencilere Biber Gazı Kullandı

Paris\'te Polis, Filistin Destekçisi Öğrencilere Biber Gazı Kullandı

Fransa'nın başkenti Paris'te Sorbonne Üniversitesi önünde toplanan Filistin destekçisi öğrencilere polis ekipleri biber gazı kullanarak müdahale etti. Öğrenciler, üniversitenin Gazze'deki soykırıma katkı sağlayan üniversite ve firmalarla olan ortaklıklarına son vermesini talep ediyor. Polisler, öğrencilere müdahale ederek üniversitenin girişinden uzaklaştırdı.

08.05.2024 00:15
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Fransa'nın başkenti Paris'te polis ekipleri Sorbonne Üniversitesi önünde toplanan Filistin destekçisi öğrencilere karşı biber gazı kullandı.

Sorbonne Üniversitesinin bir amfisinde kamp kuran eylemciler, üniversite yönetiminin Gazze'deki "soykırıma" katkı sağlayan üniversite ve firmalarla olan ortaklıklarına son vermesini talep etti.

Öğrenci eylemlerine yönelik baskının son bulmasını ve Filistin'deki üniversitelerin yeniden inşa edilmesini isteyen eylemcilere destek için, başka öğrenciler de üniversitenin önünde toplandı.

"Refah hepimiz seninleyiz", "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" ve "Cezayir kazandı, Filistin de kazanacak" sloganlarını atan öğrenciler, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını talep etti.

Polisler, öğrencilere biber gazı sıktı ve kalkanlarıyla öğrencileri iterek üniversitenin girişinden uzaklaştırdı. Üniversiteye giren polisler, amfide eylem yapan öğrencileri de zorla dışarı çıkardı.

Polisler, bir öğrenciyi kollarından ve bacaklarından tutarak üniversiteden dışarı çıkardı.

İki eylemci de, polisin kendilerini götürmesine tepki göstermek için üniversitenin önünde yola yattı.

Soyadını vermeyen Sorbonne Üniversitesi öğrencisi Yasmine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin, Gazze'deki "soykırımı" ve üniversitelerin bu "soykırıma" yönelik suç ortaklığını protesto ettiğini belirtti.

Yasmine, Sorbonne Üniversitesinin, İsrail'in silahlanmasına ve Filistin topraklarının "işgal" edilmesine katkı sağlayan İsrail üniversiteleriyle işbirliği nedeniyle Gazze'deki "soykırımın" suç ortağı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin üniversitelerinden Gazze'de yaşananlarla ilgili tutum sergilemesini istediğini kaydeden Yasmine, İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatmasını "katliam" olarak nitelendirdi.

Yasmine, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yaşanmaz bir hale getirdiğine vurgu yaparak, polisin Filistin'e destek eylemlerinin yapıldığı kampüslere girmesini "utanç verici" olarak niteledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris'te Polis, Filistin Destekçisi Öğrencilere Biber Gazı Kullandı - Son Dakika

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