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Paris'te Türk ve Fransız çocuklar Karagöz ve Hacivat ile eğlendi - Son Dakika
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Paris'te Türk ve Fransız çocuklar Karagöz ve Hacivat ile eğlendi

Fransa'da Paris Yunus Emre Enstitüsü ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği işbirliğinde düzenlenen 'Karagöz ile Hacivat ve Nasrettin Hoca' etkinliklerine Türk ve Fransız çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliklerde Türk ve Fransız çocuklar, geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz ile Hacivat ve Nasrettin Hoca'nın hikayelerini izleme fırsatı buldu. Bu tür etkinliklerle Türk kültürü ve eğlence geleneği Fransız çocuklara tanıtılmış oldu.

Paris\'te Türk ve Fransız çocuklar Karagöz ve Hacivat ile eğlendi
20.12.2023 - 19:51,  Güncelleme: 20:00
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Fransa'da Paris Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliğinde yapılan "Karagöz ile Hacivat ve Nasrettin Hoca" etkinliklerine çok sayıda Türk ve Fransız çocuk katıldı.

Paris YEE ve DİTİB işbirliğinde Fransa'da 2 okul dahil toplam 7 farklı yerde 15-19 Aralık'ta "Karagöz ile Hacivat ve Nasrettin Hoca etkinlikleri" düzenlendi.

Milli ve manevi değerleri bir araya getiren etkinlikler, Türkçe ve Fransızca yapıldı.

Etkinliklere katılan 2 bin Türk ve Fransız çocuk aileleriyle geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz ile Hacivat ve hikayeleriyle ünlü Nasrettin Hoca'nın serüvenlerini izleme fırsatı buldu.

YEE'nin kültürel mirası, gelecek nesillere aktarma hedefi doğrultusunda yapılan etkinlikler, Fransız çocuklarına Türk kültürünü ve eğlence geleneğini tanıtma fırsatı da sundu.

YEE ve DİTİB'in, kültürel etkileşimi artırmak, Türk kültürünü dünya genelinde daha fazla tanıtmak, Türk kültürel mirasın korunması ve nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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