Paris'te Yaz İndirimleri 1 Hafta Uzatıldı

PARİS, 22 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te yaz indirimlerinin uygulandığı bir mağaza, 21 Temmuz 2026.

Fransa'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgasının alışverişleri olumsuz etkilemesi üzerine, 2026 yaz indirimlerinin süresi bir hafta uzatıldı. İndirimler 28 Temmuz'a kadar devam edecek. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)