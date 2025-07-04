Paris'ten Gazzelilere Fahri Hemşehrilik

Paris Belediye Meclisinde, Gazzelilere fahri hemşehrilik tanıyan önerge kabul edildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Belediye Meclisinde dün, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli sivillerin anılması için çevreci siyasetçilerin 7. kez sunduğu önerge görüşüldü.
Paris Belediye Meclisi, Gazzeli sivillerin anılması amacıyla Gazzelilere fahri hemşehrilik tanınmasını ve Eyfel Kulesi ışıklarının söndürülmesini içeren önergeyi kabul etti.
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