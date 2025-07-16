Park Chung-hee Suikasti Davası Yeniden Görülüyor

Güney Kore'de 1979'da, eski Devlet Başkanı Park Chung-hee'yi öldüren, dönemin İstihbarat Başkanı Kim Jae-gyu'ya yönelik dava yeniden görülüyor.

Yonhap'ın haberine göre, Seul Yüksek Mahkemesi, 1979'da Park'ı öldüren ve ertesi yıl idam edilen Kim'in dosyasını yeniden açtı.

Ailesinin 2020'de "isyan" suçundan aklanması ve adının temize çıkarılması için davanın yeniden görülmesini talep etmesinin ardından Kim'e ilişkin ilk duruşma bugün yapıldı.

Duruşmada Kim'in avukatları, "Bu olay, münferit bir cinayet davası olarak görülebilir. Ancak Kim'in amacı liberal demokrasiyi yeniden tesis etmekti, Anayasa'yı yıkmak değil." savunmasını yaptı.

Kim'in kız kardeşi Jeong-suk ise adaletin yerini bulacağına inandığını belirterek, "Eğer abim buna engel olmasaydı, 1 milyonun üzerinde insan hayatını kaybederdi." değerlendirmesinde bulundu.

Davanın bir sonraki duruşması ise 5 Eylül'de görülecek.

Mahkeme, davanın yeniden görülme talebini, Kim'in sorgu sırasında işkence ve istismara maruz kaldığına yönelik şüpheler olduğu gerekçesiyle kabul etmişti.

Park Chung-hee

Güney Kore'nin tartışmalı isimlerinden biri olan Park Chung-hee, Kore Savaşı sırasında orduda yüksek mevkilere ulaşarak 1960'ların başında general unvanını aldı.

Güney Kore'nin siyasi ve ekonomik istikrarsızlığını gerekçe göstererek 1961'de yaptığı darbe ile Güney Kore'nin başına geçen Park, ülkeyi 18 yıl boyunca yönetti.

Park, ilk başta askeri bir yönetim kurdu, 1963'te seçime katılarak ülkenin üçüncü devlet başkanı seçildi. 1972'de "Yushin Anayasası" ile başkanlık yetkilerini artırarak kontrolünü sağlamlaştırdı.

İktidarda olduğu dönemde protestoları bastırmak ve muhalifleri hapse atmak için zaman zaman sıkıyönetim ilan eden Park, 1979'da kendi istihbarat başkanı Kim Jae-gyu'nun düzenlediği suikast sonucu öldürüldü. Kim Jae-gyu ise "isyan"ın yanı sıra birçok farklı suçtan 1980 yılında idam edildi.

Kaynaklarda Kim'in, ülkeyi "demir yumrukla" yönettiği aktarılan Park'ı "Güney Kore'ye demokrasiyi geri getirmek için" öldürdüğünü söylediği belirtiliyor.