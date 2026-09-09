Park halindeki TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı; kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Park halindeki TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı; kaza kamerada

Park halindeki TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı; kaza kamerada
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'da park halindeki TIR’a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü kurye ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü kurye ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan motokurye yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motokurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün tedavisi sürerken, kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Park halindeki TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı; kaza kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Interpol kırmızı bültenle arıyordu Suç makinesi Türkiye’de yakalandı Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Suç makinesi Türkiye'de yakalandı
Rüşvet davasında sanıklara beraat Karar öncesi sözleri dikkat çekti Rüşvet davasında sanıklara beraat! Karar öncesi sözleri dikkat çekti
Türkiye İspanya ve Fransa’ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

13:32
Neymar sevgilisi ve eski sevgilisini mutfağa sokup yemek yemek yaptırdı
Neymar sevgilisi ve eski sevgilisini mutfağa sokup yemek yemek yaptırdı
13:07
Günler sonra ortaya çıktı Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
12:53
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 13:35:17. #7.13#
SON DAKİKA: Park halindeki TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı; kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement