Türkiye'de 150 Bin Parkinson Hastası Var, Her Yıl 10 Bin Yeni Tanı Konuluyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Songül Bavli, 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Hastalığın beyinde dopamin üreten hücrelerin kaybı sonucu ortaya çıkan ilerleyici bir sinir sistemi hastalığı olduğunu belirten Bavli, Türkiye'de yaklaşık 150 bin Parkinson hastası bulunduğunu ve her yıl ortalama 10 bin yeni tanı konulduğunu ifade etti.

Parkinson'un genellikle 60 yaş ve üzerinde görüldüğünü ancak genç yaşlarda da ortaya çıkabileceğini vurgulayan Bavli, vakaların yalnızca yüzde 10-15'inde genetik geçiş bulunduğunu söyledi. Hastalığın en yaygın belirtisinin tek taraflı titreme olduğunu, ancak hareketlerde yavaşlama, kas sertliği, denge kaybı ve koku alma problemleri gibi farklı belirtilerin de görülebileceğini aktardı.

Parkinson'dan korunmanın kesin bir yolu olmadığını belirten Bavli, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, zihinsel aktivite ve toksik kimyasallardan uzak durmanın riskleri azaltabileceğini dile getirdi. Günümüzde hastalığı tamamen iyileştiren bir tedavi bulunmadığını ancak ilaçlar ve ileri tedavi yöntemleriyle yaşam kalitesinin artırılabildiğini söyledi.

Hasta yakınlarının ilaç takibi, beslenme ve moral desteğiyle tedavi sürecinde önemli rol oynadığını vurgulayan Bavli, Parkinson'un yalnızca yaşlılarda görülmediğini ve her titremenin Parkinson anlamına gelmediğini belirterek toplumdaki yanlış bilgilere değindi. Sivas'ta tanı ve tedavi imkanlarının sunulduğunu ifade eden Bavli, 'Parkinson bir son değildir. Hareket özgürlük getirir' mesajıyla umut verdi.