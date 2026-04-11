Türkiye'de 150 Bin Parkinson Hastası Var, Her Yıl 10 Bin Yeni Tanı Konuluyor

11.04.2026 19:59
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Songül Bavli, 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Hastalığın beyinde dopamin üreten hücrelerin kaybı sonucu ortaya çıkan ilerleyici bir sinir sistemi hastalığı olduğunu belirten Bavli, Türkiye'de yaklaşık 150 bin Parkinson hastası bulunduğunu ve her yıl ortalama 10 bin yeni tanı konulduğunu ifade etti.

Parkinson'un genellikle 60 yaş ve üzerinde görüldüğünü ancak genç yaşlarda da ortaya çıkabileceğini vurgulayan Bavli, vakaların yalnızca yüzde 10-15'inde genetik geçiş bulunduğunu söyledi. Hastalığın en yaygın belirtisinin tek taraflı titreme olduğunu, ancak hareketlerde yavaşlama, kas sertliği, denge kaybı ve koku alma problemleri gibi farklı belirtilerin de görülebileceğini aktardı.

Parkinson'dan korunmanın kesin bir yolu olmadığını belirten Bavli, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, zihinsel aktivite ve toksik kimyasallardan uzak durmanın riskleri azaltabileceğini dile getirdi. Günümüzde hastalığı tamamen iyileştiren bir tedavi bulunmadığını ancak ilaçlar ve ileri tedavi yöntemleriyle yaşam kalitesinin artırılabildiğini söyledi.

Hasta yakınlarının ilaç takibi, beslenme ve moral desteğiyle tedavi sürecinde önemli rol oynadığını vurgulayan Bavli, Parkinson'un yalnızca yaşlılarda görülmediğini ve her titremenin Parkinson anlamına gelmediğini belirterek toplumdaki yanlış bilgilere değindi. Sivas'ta tanı ve tedavi imkanlarının sunulduğunu ifade eden Bavli, 'Parkinson bir son değildir. Hareket özgürlük getirir' mesajıyla umut verdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı
Avustralya’nın Arda Güler korkusu Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “apartheid“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "apartheid" tepkisi
Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye’den Sumud Filosu için çarpıcı hamle Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye'den Sumud Filosu için çarpıcı hamle
Fenerbahçe’den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda Fenerbahçe'den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda

19:51
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
18:58
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:53
Borsa İstanbul’daki yasak uzatıldı
Borsa İstanbul'daki yasak uzatıldı
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
ABD-İran-Pakistan arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
