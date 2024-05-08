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Parmağa sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

KARABÜK - Karabük'te bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

Parmağına sıkışan yüzüğü bir türlü çıkartamayan yabancı uyruklu bir kişi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Burada da yüzük vatandaşın parmağından çıkarılamazken, Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Hastaneye giden itfaiye ekipleri, şahsın parmağındaki yüzüğü spiral makinesiyle keserek çıkardı.