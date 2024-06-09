Parmağı tıbbi cihaz parçasına sıkışan çocuğun yardımına itfaiye yetişti
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta evde oynarken parmağı tıbbi cihaz parçasına sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Olay, Onikişubat ilçesi Tavşantepe Mahallesi'ndeki ikamette meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 5 yaşındaki çocuk oyun oynarken parmağı tıbbi cihaz parçasına sıkıştı. Aile bireylerinin parmağı çıkartmaya çalışması netice vermeyince ihbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler ve aile bireylerinin yardımıyla çocuğun parmağı sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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