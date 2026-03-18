Parolin'den ABD ve İsrail'e Saldırıları Durdurun Çağrısı

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, ABD ve İsrail'e, İran'a saldırılarını durdurma, Lübnan'ı da rahat bırakma ve sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yaptı.

İtalyan Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo hakkındaki bir kitabın tanıtımına katılan Parolin, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kardinal Parolin, yaptığı konuşmada, "(ABD Başkanı) Donald Trump burada olsaydı, ona en kısa sürede durmasını söylerdim, çünkü tırmanma tehlikesi kapımızda." dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına işaret eden Parolin, "Lübnan'ı rahat bırakın derdim ve bu mesaj İsraillilere de yöneltilmeli. Var olduğuna inandıkları sorunları barışçıl diplomasi ve diyalog yoluyla çözmeye çalışmalıyız." diye konuştu.

Kardinal Parolin, 8 Mayıs 2025'te Katolik Kilisesi'nin başı ve Vatikan Devlet Başkanı olarak seçilen Papa 14. Leo'nun, o gün ilk verdiği mesajın da silahsızlanma üzerine olduğunu hatırlatarak, bunun Orta Doğu'daki dramatik olaylar karşısında gerekli bir şey olduğunu kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.