Pasifik'te Rekor Isınma: Süper El Nino Alarmı

Avrupa Birliği'nin iklim değişimi servisi Copernicus, Pasifik Okyanusu'nun geçen ay rekor seviyede ısınması nedeniyle El Nino alarmı verdi. Diğer saygın meteoroloji kurumları da küresel sıcaklık artışlarına ve aşırı hava olaylarına yol açan doğal bir iklim döngüsü olan Süper El Nino'nun bu yıl ortaya çıkacağına dair öngörüde bulundu. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) soğumaya neden olan La Nina döngüsünün, yılın ilerleyen aylarında El Nino'ya dönüşmeden önce yerini nötr koşullara bırakmasının beklendiğini açıkladı.

Copernicus, Pasifik Okyanusu sıcaklıklarının mart ayı için rekor seviyelere yaklaştığını ve bunun zaten ısınmakta olan bir gezegende aşırı sıcaklıkları artırabilecek Süper El Nino'ya geçişin işareti olduğunu bildirdi. Mart ayında ortalama okyanus yüzeyi sıcaklığının 20.97 derece olduğu, bunun mart ayı için şimdiye kadarki en yüksek ikinci değer olduğu ve küresel sıcaklık rekorlarının kırıldığı son El Nino döneminden bu yana en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi. Uzmanlar bu nedenle bu yıl etkileri çok daha fazla 'Süper El Nino' yaşanması riskinin yüksek olduğunu bildirdi.

ABD'nin meteoroloji kurumu NOAA da birkaç ay içinde 'süper' güçlü bir El Nino'nun oluşacağını ve kışa doğru şiddetleneceğini tahmin ediyor. Meteorologlar, bunun zaten yüksek olan küresel sıcaklıkları daha da artıracağını ve muhtemelen 2024'te belirlenen en sıcak yıl rekorunun aşılacağını öngörüyor. Pasifik Okyanusu'nda başlayıp Dünya'yı etkileyen iklim döngüsü El Nino, küresel ısınmayı tetikliyor ve ısı dalgalarıyla kuraklığı şiddetlendiriyor.

Bilim insanları, La Nina ve El Nino'nun kısa vadeli sıcaklık değişimlerine neden olan doğal döngüler olduğunu, ancak uzun vadede küresel sıcaklıkları yükselten ve aşırı hava olaylarını kötüleştiren insan kaynaklı iklim değişikliğinin sorun teşkil ettiğini söylüyor. Uzmanlar, Türkiye'ye etkilerinin Avrupa üzerinden ikincil olabileceğini, ancak Karadeniz ve Akdeniz'in gittikçe ısındığını gözlemlediklerini belirtiyor. Bu yazın mevsim normallerinin üstünde geçeceği ve kuraklık riskinin artabileceği öngörülüyor.