Pasinler Belediyesi personeli yaralı köpek ihbarına giderken ziynet çantası buldu

Pasinler Belediyesi personeli yaralı köpek ihbarına giderken ziynet çantası bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Pasinler ilçesinde görevli belediye personeli, Dörtyol mevkisinde yaralı köpek ihbarına giderken durakta ziynet eşyası bulunan bir çanta buldu. Söz konusu çanta, personel tarafından Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde belediye personeli, durakta bulduğu içerisinde ziynet eşyası olan çantayı polise teslim etti.
Pasinler Belediyesi personeli Suat Yavuç, Dörtyol mevkisinde yaralı köpek ihbarına giderken durakta çanta buldu.
Yavuç, içerisinde ziynet eşyası olan çantayı Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.
Kaynak: AA
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