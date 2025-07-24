Paşinyan'dan Kilise Reformu - Son Dakika
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Paşinyan'dan Kilise Reformu

24.07.2025 10:13
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Başbakan Paşinyan, Ermeni Apostolik Kilisesi için reform planını açıkladı; ruhani lider değişimi öngörüyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bir süredir gerilim yaşadığı Ermeni Apostolik Kilisesi ruhani lideri Katolikos II. Garegin'in (Ktrij Nersisyan) yerine başka bir ismin geçmesi için reform planı duyurdu.

Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'e göre, Paşinyan, Ermeni Apostolik Kilisesi için bir reform planı sundu.

Paşinyan, kilisenin ruhani lideri II. Garegin'in bu görevine devam etmemesinin, en başta kiliseyi ve bu sayede devleti ve toplumu da yenilemek için "ruhani bir hedef" olduğunu söyledi.

Bu adımın, kendilerini yenilemeyi ve ülkelerindeki ahlaki standartları inşa etmeyi amaçladığını belirten Paşinyan, "Bu bağlamda, amacımız, II. Garegin'i, bekarlık yemini bozan başka bir rahiple değiştirmek değil." dedi.

Paşinyan'ın planına göre, Katolikos makamı II. Garegin'den alınacak ve herhangi bir "iyi rahip", Katolikos Vekili olarak atanacak. Ancak atanan vekil, Katolikos "tahtında" hak iddia edemeyecek.

Katolikos makamı için yeni seçimler, Ermeni Apostolik Kilisesi kuralları onaylanana dek düzenlenmeyecek.

Kilise Kanunu'nun onaylanmasının ardından Tüm Ermenilerin Katolikos'u için seçimler düzenlenecek ve seçimler kapsamında tüm adayların ahlaki bütünlüğü ve davranışları doğrulanacak.

Paşinyan, bu reform planının Ermeni Apostolik Kilisesi'nin takipçilerini temsil ettiğini belirterek, reform hareketine öncülük edeceklerin karşılaması gereken bazı dini kriterler olacağını söyledi.

Bu reform hareketine kendisinin önderlik edeceğini dile getiren Paşinyan, kendisinin de kriterleri karşılamak zorunda olduğunu ifade etti.

Ermenistan'da hükümet ile kilise arasındaki gerilim

Ermeni Apostolik Kilisesi ile Başbakan Paşinyan liderliğindeki hükümet arasında son dönemde gerilim yaşanıyor.

Kilise, Paşinyan'ı Azerbaycan'a taviz vermekle suçlarken, Paşinyan ise kiliseyi "devlet işlerine karışmak" ve "iktidarı ele geçirmeye çalışmakla" itham ediyor.

Paşinyan, ayrıca II. Garegin'in bekarlık yeminini bozarak çocuk sahibi olduğunu, dolayısıyla dini lider olamayacağını savunuyor.

Başbakan Paşinyan, "kriminal oligarşik ruhban sınıfının iktidarı gasp planı yaptığını" iddia etmiş, bu kapsamda Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Hükümeti yasa dışı yollarla devirmeyi planlamakla suçlanan, aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da bulunduğu 15 kişi mahkemece tutuklanmıştı.

Güvenlik güçlerinin Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Eçmiadzin'deki merkezine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Şirak Başpiskoposu Mihail Ajapahyan'ın da tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Azerbaycan'a 4 Mayıs 2024'te Gazah ilinin 4 köyünün iade edilmesi nedeniyle Ermeni Kilisesi'nin çağrısıyla Tavuş ve Şirak bölgelerinden başkent Erivan'a yürüyüş düzenlenmiş, ülke genelinde protesto gösterileri yapılmıştı.

Paşinyan, istifasını isteyen kiliseye yönetim değişikliğinin ancak seçimle mümkün olabileceği yanıtını vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paşinyan'dan Kilise Reformu - Son Dakika

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