Paşinyan'ın Seçim Zaferi Dünyadan Tebrikler Aldı

(ANKARA) - Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme Partisi'nin parlamento seçimlerini kazanmasının ardından birçok devlet başkanı Paşinyan'ı tebrik etti.

Ermenistan'da dün yapılan parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme Partisi oyların çoğunluğunu aldı. Paşinyan'ın partisi, üçüncü kez seçimi kazanmış oldu. Dünya liderleri Paşinyan'a tebrik mesajları yayımladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paşinyan'a seçim zaferinden dolayı tebriklerini sunduğunu belirterek, "Halklarımızın yararına iş birliklerimizi daha da güçlendirmek, Ermenistan'ın barışını ve egemenliğini desteklemek ve Avrupa ile yakınlaşma sürecine eşlik etmek amacıyla başlattığımız çalışmaları seninle birlikte sürdürmekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Ermenistan'ı demokratik ve özgür seçimler düzenlediği için ve Nikol Paşinyan'ı ise zaferi nedeniyle tebrik ederek, "Bu aynı zamanda Ermenistan'ın egemenliği, bağımsızlığınız ve kendi seçtiğiniz şekilde yaşama hakkınız için de bir zaferdir. Size başarılar diliyoruz. Ukrayna, işbirliğimizi genişletmeye hazırdır ve şimdi tam da Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan'a gerçek destek sağlaması ve halkın Avrupa ile olan ilişkileri sayesinde hayatlarının daha iyi olduğunu hissetmelerini sağlamak için gerekli her şeyi yapması gereken zamandır. Bu, Avrupa Birliği için bir sınavdır. Zaman kaybetmemek ve fırsatları kaçırmamak önemlidir" dedi.

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics Paşinyan'ı ezici seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Rinkevics, "Ermenistan, tehditlere ve sindirme girişimlerine rağmen kendi demokratik yolunu seçmiştir. Letonya, sizin yanınızda kararlı bir şekilde durmakta ve Ermenistan ile AB arasında ilişkilerin daha da yakınlaşmasını desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, "Nikol Paşinyan'ı, yoğun yabancı müdahaleye rağmen kazandığı seçim zaferi için yürekten tebrik ediyorum. Moldova ve Ermenistan, Avrupa'da barış ve istikrara olan bağlılığı paylaşıyor ve önümüzdeki yıllarda diyaloğumuzu derinleştirmeyi ve yakın iş birliği içinde çalışmayı dört gözle bekliyorum" mesajını yayımladı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Nikol Paşinyan'ı Ermenistan'daki parlamento seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı içtenlikle tebrik ediyorum. İsveç ve AB'nin Ermenistan ile iş birliğini daha da derinleştirmeyi ve bölgesel barış sürecine desteğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, "Başbakan Nikol Paşinyan'ı partisinin seçimlerdeki başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum. Uluslarımızın refahı için Gürcistan ve Ermenistan arasındaki stratejik ortaklığı ve dostane ilişkileri güçlendirmek amacıyla yakın iş birliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ermenice yayımladığı mesajında, "Nikol Paşinyan'ı, Sivil Sözleşme Partisi'nin parlamento seçimlerinde elde ettiği etkileyici zaferden dolayı tebrik ederim. Yenilenen bu yetki, Ermenistan halkının liderliğinize ve vizyonunuza olan sarsılmaz inancını ve güvenini yansıtmaktadır. Hindistan ile Ermenistan arasındaki sıcak ve tarihi dostluk ve işbirliği bağlarını daha da derinleştirmek için sizinle yakın bir şekilde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, seçim zaferinden dolayı Paşinyan'ı tebrik ederek, "Ermenistan Avrupa'yı tercih etmeye devam ediyor ve Estonya, Avrupa'ya yönelik hedeflerinizi desteklemekten gurur duyuyor. Ülkelerimiz arasında daha da güçlü bir ortaklık kurarken, reformlar, inovasyon ve daha güvenli bir Avrupa için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" mesajını yayımladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Yunanistan, ortak değerler üzerine kurulu iki dost ülke arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesini ve Ermenistan'ın AB ile ilişkilerinin sürekli olarak ilerlemesini sabırsızlıkla beklemektedir" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Sayın Nikol Paşinyan, seçim zaferiniz için tebrik ederim. 2018'de önderlik ettiğiniz Kadife Devrimi'nin ruhu hala yaşıyor ve güçlü. Avrupa'ya giderek daha da yaklaşan demokratik Ermenistan ile ortaklığımıza büyük değer veriyoruz. Ermenistan bize güvenebilir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ermenistan halkının barış, istikrar ve komşuları ile dünya ile daha güçlü iş birliği üzerine kurulu bir gelecek için oy kullandığını kaydederek, "Sonuçlardan dolayı Nikol Paşinyan'ı tebrik ediyorum. Ermenistan'ın dayanıklılığını, istikrarını ve refahını güçlendirmedeki rolünüzle gurur duyabilirsiniz. AB ve Ermenistan birlikte, insanlar arasındaki bağları güçlendiriyor ve enerji, ticaret ve dijitalleşme alanlarında yeni fırsatlar yaratıyor. Güçlü ortaklığımız, bölgenin tamamı için daha barışçıl ve daha müreffeh bir geleceğe yapılan bir yatırımdır" dedi.