Paşinyan: Seçimlerin Kazananı Halk Olacak - Son Dakika
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Paşinyan: Seçimlerin Kazananı Halk Olacak

05.06.2026 12:09
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, seçimlerin sonucunun halkın iradesiyle belirleneceğini vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerinin kazananının halk olacağını ifade etti.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Paşinyan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da seçim kampanyası kapsamında konuşma yaptı.

Paşinyan, seçimde hangi siyasi parti veya bloğun kaç oy aldığına bakılmaksızın, seçimin kazananının halk olacağını kaydetti.

Seçimlerin sonucunu belirleyen tek faktörün halkın iradesi olduğunu vurgulayan Paşinyan, "Bugün en önemli husus şudur: Seçimlere gidiyoruz ve seçimlerin sonucuna kim karar veriyor? Karar verme hakkını kendinde gören bir sistem, bir kişi ya da dar bir grup yok. Bugün siyasi güçler, doğrudan vatandaşlarla iletişim kurarak mesajlarını onlara ulaştırmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Paşinyan, seçimleri yalnızca siyasi değil, aynı zamanda içerik ve duygu boyutu da olan bir süreç olarak tanımlayarak, bunun sebebinin vatandaşların siyasi partilerin sunduğu mesajları benimsemesi ve onlarla bağ kurması olduğunu dile getirdi.

Seçim dönemlerinde her vatandaşın sahip olduğu siyasi gücün zirveye ulaştığını belirten Paşinyan, "Halk bu seçimlerin kazananı olacak; çünkü halkın iktidarı teyit edilmiş olacak." ifadesini kullandı.

Paşinyan, "iktidarın halkın üzerinde bir güç olarak görüldüğü dönemlerin" geride kaldığını vurgulayarak, "Bugün halk efendidir, hükümet ise hizmetkardır. Hizmetkar olmak küçültücü ya da aşağılayıcı bir durum değildir; aksine büyük bir onurdur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ermenistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paşinyan: Seçimlerin Kazananı Halk Olacak - Son Dakika

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