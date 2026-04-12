Paskalya Ateşkesi İhlal Edildi

12.04.2026 11:55
Ukrayna, Paskalya ateşkesinin Rus ordusu tarafından 2,299 kez ihlal edildiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, dün yürürlüğe giren Paskalya Bayramı ateşkesinin Rus ordusu tarafından bu sabaha kadar 2 bin 299 kez ihlal edildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı nedeniyle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda dün başlayan geçici ateşkesle ilgili bilgi paylaşıldı.

Ateşkesin dün yerel saatle 16.00'da yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, Rus ordusunun bu sabah saat 07.00'ye kadar ateşkesi 2 bin 299 kez ihlal ettiği belirtildi.

"Füze, güdümlü bomba veya bir Şahed (tipi) İHA saldırısı olmadı." ifadesine yer verilen açıklamada, Rus ordusunun bu süreçte savaş başlıklı FPV tipi dronlarla saldırılar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, bugünün savaşın 1509'uncu günü olduğu vurgulandı.

Rusya ile Ukrayna arasında Paskalya nedeniyle geçici ateşkes dün başlamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı vesilesiyle 12 Nisan sonuna kadar ilan ettiği ateşkes 11 Nisan'da yerel saatle 16.00'da yürürlüğe girmişti.

Rus ordusu Ukrayna'daki tüm cephelerde askeri eylemlerini durdururken Kiev de karşılıklı olarak ateşkese uygun hareket etme kararı almıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce Rusya'ya Paskalya Bayramı dolayısıyla ateşkes ilan etme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

