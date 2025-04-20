Pastanede Bıçaklı Kavga: Genç Tutuklandı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Eren A. (21) oturduğu pastanede kız arkadaşına baktığını öne sürdüğü Ö.A.'yı (25) bıçakla yaraladı. Adliyeye sevk edilen Eren A. tutuklandı.

Olay, dün akşam Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. Eren A., pastanede oturduğu sırada yan masada oturan Ö.A.'yı kız arkadaşına baktığı bahanesiyle dışarı çağırdı. Konuşmaya başlayan Eren A. ve Ö.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eren A. belinden çıkardığı bıçakla Ö.A.'yı sağ kol bileğinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Eren A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Eren A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.