Patel: FBI'da Siyasallaşma Olmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Patel: FBI'da Siyasallaşma Olmayacak

Trump'ın FBI Direktörlüğü adayı Kash Patel, onaylanması halinde siyaseten intikam almayacak.

31.01.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörlüğüne aday gösterdiği Kash Patel, onaylanması halinde FBI'da siyasallaşma olmayacağını ve Trump'ın hedef aldığı isimler de dahil, kimseden "siyaseten intikam" almayacağını söyledi.

Trump'ın FBI Direktörlüğüne aday gösterdiği Patel, Senato Adalet Komitesindeki onay oturumunda senatörlerin sorularını yanıtladı.

FBI Direktörü olarak onaylanması halinde kurumda siyasallaşmaya yönelik adımlar atmayacağı hususunda senatörleri ikna etmeye çalışan Patel, Trump aleyhinde soruşturma yürüten ve bazıları görevden alınan FBI içindeki isimler de dahil olmak üzere, kimseye karşı cezalandırıcı bir yöntem izlemeyeceğini kaydetti.

"FBI'da siyasallaşma olmayacak. Direktör olarak onaylanmam halinde FBI tarafından hiçbir cezalandırıcı eylemde bulunulmayacak. Tüm FBI çalışanları siyasi cezalandırmaya karşı korunacak." ifadelerini kullanan Patel, büroyu tüm çalışanlarıyla birlikte daha iyi bir noktaya getireceklerini belirtti.

"Polislere saldıranların affedilmesini kabul etmiyorum"

Öte yandan Patel, 6 Ocak Kongre baskınında polise saldıran bazı kişilerin cezalarının Trump tarafından hafifletilmesi veya affedilmesini kabul edemeyeceğini vurguladı.

Patel, "Kolluk kuvvetlerine karşı her türlü şiddeti her zaman reddettim. Kolluk kuvvetlerine karşı şiddet uygulayan herhangi bir kişinin cezasının hafifletilmesini kabul etmiyorum." dedi.

Patel'in açıklamaları, Başkan Trump'ın polis memurlarına saldıranlar da dahil olmak üzere Kongre baskınıyla bağlantılı yaklaşık 1500 kişiye af çıkarma kararına ters düşüyor.

Uzun süredir Trump'a yakın isimlerden biri olan Patel, af kararlarına mesafe koymaya çalıştı, ancak davalar hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, bunları hiç incelemediğini belirtti.

Patel, selefi Christopher Wray hakkında suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına ilişkin soruları geçiştirerek, bunun yerine şiddet suçları ve ulusal güvenlik tehditlerine odaklanacağını kaydetti.

Patel, "Bu ülkede yeterince şiddet suçu ve bu ülkeye yönelik yeterince ulusal güvenlik tehdidi var; FBI bu süreçte 100 bin aşırı doz kullanımı vakası, 100 bin tecavüz ve 17 bin cinayeti önlemekle meşgul olacak." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Politika, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patel: FBI'da Siyasallaşma Olmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 04:07:23. #1.11#
SON DAKİKA: Patel: FBI'da Siyasallaşma Olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.