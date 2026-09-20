Patipark Hayvanseverler Derneği Ankara'da 2'si engelli 19 köpeği sahiplendirdi - Son Dakika
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Patipark Hayvanseverler Derneği Ankara'da 2'si engelli 19 köpeği sahiplendirdi

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Patipark Hayvanseverler Derneği Ankara\'da 2\'si engelli 19 köpeği sahiplendirdi
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Ankara'da Patipark Hayvanseverler Derneği, çeşitli barınaklardan aldığı 2'si engelli 19 köpek için Etimesgut'ta düğün salonunda sahiplendirme festivali düzenledi. Podyumda hayvanseverlerin ilgi gösterdiği köpekler yeni yuvalarına kavuştu ve 19 köpeğin tamamı sahiplendirildi.

ANKARA'da Patipark Hayvanseverler Derneği, barınaktan çıkarılan 19 köpek için sahiplendirme festivali düzenledi. Rengarenk süslenerek podyuma çıkarılan köpekler, yeni yuvalarına kavuştu.

Patipark Hayvanseverler Derneği, kentteki çeşitli barınaklardan aldıkları 2'si engelli 19 köpeği sahiplendirmek için festival düzenledi. Etimesgut ilçesindeki bir düğün salonunda düzerlenen etkinlikte, köpekler rengarenk süslenip podyuma çıkarıldı. Hayvanseverlerin ilgi gösterdiği festivalde köpekler podyumda yürüyerek sahiplerini aradı. Hayvanseverler, köpekleri yakından inceleyip durumları hakkında bilgi aldı. Köpeklerin tamamı sahiplendirildi.

'ÖMÜR BOYU YUVAYA İHTİYAÇLARI VAR'

Festivali düzenleyenen hayvansever Şeyda Ustaoğlu, sahipsiz hayvanların yeni yuvalarına kavuşmasının önemli olduğunu belirterek, "Bugün amacımız aslında tüm patili dostlarımızı bir araya getirmek olsa da asıl amacımız, özellikle sokaktaki ya da terk edilen canlarımıza tekrar sıcak bir yuva bulabilmek. Barınaklar, sahiplenileceklerle dolu. Ancak şu an 19 tanesini buraya getirebildik. Bunlar birer oyuncak gibi alınıyor ve havladıkları için, tuvaletlerini yaptıkları için ya da ufak tefek hataları için hemen kapı dışarı edilebiliyorlar. O yüzden sıcak birer yuvaya ama ömür boyu olacak birer yuvaya ihtiyaçları var. Bu etkinlikler bence çok büyük farkındalık yaratıyor. Sadece bir süs köpeği almak, kendini temsil etsin diye yanında şık kıyafetlerle gezdirmek çok da önemli değil diye düşünüyorum. Önemli olan onların hayati ihtiyaçlarını giderebilmek. En büyük hayati ihtiyaç da bence sevgi. Önemli olan onu verebilmek. Bu güzel dostlarımızla burada olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz" diye konuştu.

Etkinliğe katılarak 1,5 yaşındaki Pekinez cinsi Piksel'i sahiplenen Mahir Demir ise "Yardıma ve bakıma muhtaç bu canlıları satın almadan sahiplenmek bizim için mutluluk verici" dedi.

Programda, Demirören Haber Ajansı'na da hayvan haklarına verdiği destekten dolayı plaket takdim edildi.

Kaynak: DHA
Hayvan HaklarıAnkaraGüncelYaşamSon Dakika

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