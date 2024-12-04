Patnos'ta STK'lardan Eğitimcilere Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Patnos'ta STK'lardan Eğitimcilere Destek

Eğitim-İş'in iddialarına karşı STK'lar basın açıklaması yaparak eğitimcilere destek verdi.

04.12.2024 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Patnos'ta STK'lar eğitimcilere sahip çıktı

'Karma voleybol yasağı' iddialarına tepki gösterdiler

AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesinde okulda karma voleybola yasak getirildiğini öne süren Eğitim-İş Sendikası yöneticilerine, ilçede faaliyet gösteren STK'lar basın açıklaması ile tepki gösterdi. Eğitim Bir-Sen Ağrı Şubesi Başkanı Süleyman Gümüşer, "Çok bağırmak haksızı haklı, arsızı arlı, müfteriyi doğrucu yapmıyor" dedi.

Eğitim-İş sendikası Ağrı şube yetkililerinin, yaklaşık bir hafta önce Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesine gidip okul Müdürü Mehmet Akif Dadaş'a öğrenci ve öğretmenlerin gözü önünde hakaret ettikleri, okul müdürünü yıpratma kampanyası başlattıkları iddia edildi. Duruma ilçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarından ortak basın açıklamasıyla tepki gösterildi.

Basın açıklamasına Patnos Ziraat Odası, Patnos Şoförler Odası, Patnos Gazeteciler Cemiyeti, Patnos Esnaf Odası, Patnos İmam Hatip Derneği, Patnos Süphan Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatifi ve Türk Eğitim-Sen Patnos Şubesi destek verdi. Basın açıklamasını, STK'lar adına Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer yaptı. Gümüşer, "Ağrı ilimiz Patnos ilçesi fen lisesi müdürümüz ve öğretmenlerimiz kendilerine sendikacı demek yüzsüzlüğünü gösteren tiplerin iftiralarına maruz kalmaktadırlar. Sözde 'sendikal çalışma yapacağız' diye okula gelen, daha doğrusu okulu basan, kendilerine sendikal faaliyet için zorluk çıkarılmamasına, bilakis randevu verilmesine rağmen, randevu saatinde gelmedikleri gibi ders saatinde öğrencilerin ve öğretmenlerin sınıfta oldukları esnada sendikal çalışma adı altında müdüründen öğretmenine öğrencisinden pansiyonundaki yemeğe kadar her konuda kendilerine iftira ve saldırı malzemesi çıkaran sözde sendikacı, özde müfteri yalancılar karşısında eğitimciler yalnız değildir; seslerini duyurmak, mağdurun yanında olup algı manipülasyonuna dur demek için buradayız. Okul müdürlüğüne bir başkasının vekalet ettiği esnada meydana gelen kolu kırık öğretmene nöbet tutturulması olayını, masum ve konudan habersiz okul müdürüne tahvil etmek, gerçeği bildiği halde gerçeği değil işine geleni söylemek sendikacılık değil terbiyesizliktir. Okulun aşçısının olmadığı eğitim-öğretimin başladığı ilk günlerde eşiyle birlikte öğrencilere yemek pişirip dağıtan okul müdürüne 'evinizde kuru lavaş yiyorsunuz' sözlerini söylediği iftirasını atmak, öğrenciyi eğitim öğretimi düşündüğünüzü değil, okuldaki derebeyi tavırlarınız ve iftira, çamur atma kolaylığına kaçmakta tezahür eden ahlaki yetersizliklerinizi örtmenin telaşı içinde olduğunuzu gösterir. Okul müdürümüzün karma voleybola yasak getirdiği iddiası gerçek dışı bir başka iftira örneği olup sözde sendikacıların toplum duyarlılığı değil hastalıklı zihinlerinin ürettiği hezeyanların dışavurumudur. Olayın yaşandığı gün 25 Kasım günü okulun her yıl düzenlemiş olduğu öğretmenler günü etkinliğinin olduğu sözde sendika temsilcisine ifade edilerek 14.30'da okulda sendikal faaliyetlerini yapabilecekleri kendilerine söylenmiş olmasına rağmen verilen randevu saatine riayet edilmemesini, 13.50'de dersin başlama saatinde zorla sendikal faaliyet yapmak istemeleri sendikacılık kisvesi altında çalışma ortamını bozacak provokasyona teşne güdülerle okula ayak bastıklarının göstergesidir. Kendini bilmez, izledikleri ucuz TV dizilerinden hareketle okulda racon kesmeye kalkışan taşra kabadayısı müsveddelerinin, bağırtılarının, arkalarına ağababalarını almakta gösterdikleri aceleciliğin ve aralarında medya organlarının da yer aldığı ağababalarının hemen gösterdiği desteğin sebebi; suçlarını, kabahatlerini, densizliklerini, terbiyesizliklerini örtme telaşıdır. Her zaman ki 'sendikal faaliyet engelleniyor' yaftasına sığınmalarının, araya bir de çarpık modernizm anlayışıyla muhakemeleri körelmiş zihinlerde pek bir karşılığı olan 'kız-erkek karma spor bile engelleniyor' iftirası eklemelerinin sebebi de ithamlarının ve suçlamalarının temelsiz, mesnetsiz ve gerçeklik karşısında kendi karakterleri kadar zayıf olduğunun bilincinde olmalarıdır. Bunlar sendikacı da değil memur da değil. Bunlar, zorba, yalancı ve müfteri; eğitimci ve sendikacı diye geçinen yoz, kaba, saba adap bilmez; ahlaki, mesleki ve sendikal yetersizliklerini ve yoksunluklarını baskıyla, tehditle, iftirayla, manipülasyonla kapamaya çalışan sıradan vasat tipler. Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesinde yaşananlar öğretmenler tarafından tutanak altına alındı ve okul müdürü ise suç duyurusunda bulundu. Biz de sürecin takipçisi olacağız. Size eyvallah etmeyecek, hesabını soracağız. Bir şehrin kurumunu, çalışanlarını algılarla tahkir etmek hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Bu olanlara bigane kalmayıp ortak bir duyarlılık gösteren, destek veren velilere, sivil toplum kuruluşları ve başkanlarına, sendika temsilcilerine hassaten teşekkür ederiz.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Voleybol, Politika, Sendika, Güncel, Patnos, Eğitim, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patnos'ta STK'lardan Eğitimcilere Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:48 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: 1 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)
18:46 Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
07:28 Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
07:15 Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek
06:51 Güney Kore’de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor
01:18 Gürcistan’da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı Gürcistan'da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 20:42:04. #1.11#
SON DAKİKA: Patnos'ta STK'lardan Eğitimcilere Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.