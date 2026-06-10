PAÜ'de 7.350 Mezuniyet Sevinci

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) 7 bin 350 öğrenci, mezuniyet sevinci yaşadı.

Üniversitenin 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni, yerleşkedeki spor salonunda düzenlendi.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada, PAÜ'den mezun olan öğrencilerin eğitim hayatlarını tamamlayıp ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak bireyler olarak yeni bir döneme adım attıklarını söyledi.

Mezuniyetin gençler için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Köşger, öğrencilerin üniversitede edindikleri bilgi, birikim ve değerlerle çalışma hayatına başlayacaklarını ifade etti.

Köşger, öğrencilerin başarısında ailelerin büyük emek ve fedakarlıklarının bulunduğunu ifade ederek, "Ailelerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu çocukları yetiştirdiniz, ülkenin geleceğine hazırladınız. Hepinizden Allah razı olsun. Türkiye'nin geleceği gençlerin omuzlarında yükselecek. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bilim, teknoloji, sanayi, adalet ve uluslararası alanda güçlü bir Türkiye hedefi gençlerin katkılarıyla gerçekleşecektir." dedi.

Pamukkale Üniversitesinin bu yıl 33. dönem mezunlarını verdiğini hatırlatan Köşger, üniversitenin akademik birikimi ve yetiştirdiği öğrencilerle Türkiye'nin saygın yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör ise mezuniyetin hayatın en önemli dönüm noktalarından biri olduğu vurgulayarak üniversiteye yıllar önce büyük umutlarla adım atan öğrencilerin bugün geleceğe güvenle bakan bireyler olarak mezun olduklarını dile getirdi.

Üniversite eğitiminin yalnızca mesleki bilgi kazandırmadığını, aynı zamanda zorluklarla mücadele etmeyi, dayanışmayı, paylaşmayı ve bireysel gelişimi öğrettiğini belirten Güngör, "Mezuniyet başarısında ailelerin sevgi, inanç ve desteğinin büyük payı var. Bu başarı, en az bizim olduğu kadar sizlerin de başarısıdır. Bugün sizler için bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Pamukkale Üniversitesinde alınan eğitim ve değerlerle ülkeye ve insanlığa katkı sunacağınıza olan inancımız tamdır. " diye konuştu.

Törende, bölümlerinde dereceye giren öğrencilere mezuniyet belgesi ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Mezun öğrencilerin kep atmasıyla tören sona erdi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci yakını katıldı.