Pavel'den Orta Doğu İstikrarı Vurgusu

15.04.2026 14:14
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, İsrail'in güvenliğinin diğer ülkelere zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, İsrail'in güvenliğinin Orta Doğu'daki diğer ülkelerin güvenliğinin zarar görmesi pahasına sağlanmaması gerektiğini, meselenin tüm bölgenin istikrarı olduğunu belirtti.

Radio Prague International'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Pavel, Orta Doğu'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pavel, İsrail'in güvenliğinin, Orta Doğu'daki diğer ülkelerin güvenliğinin zarar görmesi pahasına sağlanmaması gerektiğini vurgulayarak, meselenin tüm bölgenin istikrarıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Bölgedeki Arap ülkeleriyle de iyi ilişkilerinin bulunduğunu dile getiren Pavel, Çekya'nın "bölgedeki çatışmanın" sona ermesine vesile olacak tüm girişimlerde aktif rol oynaması gerektiğini kaydetti.

Çekya Dışişleri Bakanı Petr Macinka, dün İsrail'e resmi ziyaret düzenlemiş ve İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

Macinka, Saar ile düzenlediği basın toplantısında, İsrail'e kesin destek verdiklerini söylemiş, Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinde olduklarını ancak bu konuda net bir tarih veremeyeceğini belirtmişti.

Saar da Çekya'yı, "İsrail'in en büyük dostu ve müttefiklerinden biri" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan, Çekya'da Cumhurbaşkanı Pavel ile Aralık 2025'te göreve başlayan koalisyon hükümeti arasında anlaşmazlıklar sürüyor.

Hükümet ile Pavel arasında yaşanan anlaşmazlık, koalisyon hükümetinin, Motorcular Partisinden Filip Turek'i Dışişleri Bakanlığına aday göstermesiyle başlamıştı.

Pavel, "nefrete teşvik" ve "ırkçılık" içeren sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Turek'in kabinede yer almasını reddetmiş, bunun üzerine koalisyon hükümeti, Dışişleri Bakanlığına Motorcular Partisi Genel Başkanı Macinka'yı aday göstermişti.

Cumhurbaşkanı Pavel, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Macinka'nın, Turek'i kabineye atamadığı gerekçesiyle kendisine şantaj yaptığını açıklamıştı. Macinka'nın bu mesajlarda, Pavel'i, Anayasayı ihlal etmekle suçladığı ve Turek'i atamaması halinde "sonuçlarına katlanmakla" tehdit ettiği ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı, tehditlerin kendisini yıldırmayacağını vurgulayarak, gönderilen mesajları avukatlara ileterek şantaj suçundan şikayette bulunacağını bildirmişti. Tartışmaların kamuoyuna yansımasının ardından Pavel'e destek için on binlerce kişi başkent Prag'ın meydanında gösteri düzenlemişti.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Noa Lang’ın parmağı kopuyordu Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı
Tek tek duyuruldu Galatasaray’ın tek problemi Icardi değilmiş Tek tek duyuruldu! Galatasaray'ın tek problemi Icardi değilmiş

14:04
Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
13:51
İran’dan ABD’ye abluka resti: Kızıldeniz’de ticaret akışını durdururuz
İran'dan ABD'ye abluka resti: Kızıldeniz'de ticaret akışını durdururuz
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
12:41
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
12:37
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge Bakan Gürlek’ten “Sonuna kadar gidilsin“ talimatı
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten "Sonuna kadar gidilsin" talimatı
