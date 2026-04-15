Pavel'den Orta Doğu İstikrarı Vurgusu

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, İsrail'in güvenliğinin Orta Doğu'daki diğer ülkelerin güvenliğinin zarar görmesi pahasına sağlanmaması gerektiğini, meselenin tüm bölgenin istikrarı olduğunu belirtti.

Radio Prague International'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Pavel, Orta Doğu'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki Arap ülkeleriyle de iyi ilişkilerinin bulunduğunu dile getiren Pavel, Çekya'nın "bölgedeki çatışmanın" sona ermesine vesile olacak tüm girişimlerde aktif rol oynaması gerektiğini kaydetti.

Çekya Dışişleri Bakanı Petr Macinka, dün İsrail'e resmi ziyaret düzenlemiş ve İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

Macinka, Saar ile düzenlediği basın toplantısında, İsrail'e kesin destek verdiklerini söylemiş, Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinde olduklarını ancak bu konuda net bir tarih veremeyeceğini belirtmişti.

Saar da Çekya'yı, "İsrail'in en büyük dostu ve müttefiklerinden biri" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan, Çekya'da Cumhurbaşkanı Pavel ile Aralık 2025'te göreve başlayan koalisyon hükümeti arasında anlaşmazlıklar sürüyor.

Hükümet ile Pavel arasında yaşanan anlaşmazlık, koalisyon hükümetinin, Motorcular Partisinden Filip Turek'i Dışişleri Bakanlığına aday göstermesiyle başlamıştı.

Pavel, "nefrete teşvik" ve "ırkçılık" içeren sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Turek'in kabinede yer almasını reddetmiş, bunun üzerine koalisyon hükümeti, Dışişleri Bakanlığına Motorcular Partisi Genel Başkanı Macinka'yı aday göstermişti.

Cumhurbaşkanı Pavel, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Macinka'nın, Turek'i kabineye atamadığı gerekçesiyle kendisine şantaj yaptığını açıklamıştı. Macinka'nın bu mesajlarda, Pavel'i, Anayasayı ihlal etmekle suçladığı ve Turek'i atamaması halinde "sonuçlarına katlanmakla" tehdit ettiği ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı, tehditlerin kendisini yıldırmayacağını vurgulayarak, gönderilen mesajları avukatlara ileterek şantaj suçundan şikayette bulunacağını bildirmişti. Tartışmaların kamuoyuna yansımasının ardından Pavel'e destek için on binlerce kişi başkent Prag'ın meydanında gösteri düzenlemişti.