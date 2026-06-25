Pavel, NATO Zirvesi'ne Başkanlık Edecek

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne gidecek heyete başkanlık edeceğini bildirdi.

Radio Prague International'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Pavel, başkent Prag'da, hükümetle yaşanan anlaşmazlık sonrası Anayasa Mahkemesi'ne taşınan NATO Zirvesi'ne gidecek heyette yer alıp almaması konusuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Pavel, hükümetin ima ettiği gibi sadece NATO Zirvesi'ne gidecek heyetin bir üyesi olarak katılmayacağını, heyete başkanlık da edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı, NATO Zirvesi'nde hangi etkinliklere katılacağına da kendisinin karar vereceğini belirtti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Pavel, haber sitesi Seznam Zpravy'ye verdiği demeçte, NATO Zirvesi'ne katılması konusunda hükümet ile yaşadığı anlaşmazlık hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Pavel, Ekim 2025'te yapılan seçim sonrası kurulan hükümette Motorcular Partisi'nden Filip Turek'i, bakan olarak atamayı reddetmesinden dolayı kendisine misilleme yapıldığını ve bu yüzden hükümetin, NATO Zirvesi'ne katılmasına engel olmaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Pavel, hükümetle yaşadığı anlaşmazlığın, 2028'de yapılacak cumhurbaşkanlığına adaylığını zayıflatmak yerine daha da güçlendirdiğini belirterek, halk desteğini aldığı ve sağlığı el verdiği sürece aday olmayı değerlendireceğini kaydetti.

Anayasa Mahkemesi, dün, hükümetin, Cumhurbaşkanı Pavel'i NATO Zirvesi'ne gidecek heyete dahil etmemesi kararına ilişkin geçici ihtiyati tedbir kararı almıştı.

Karara göre hükümet, Ankara'ya gidecek heyette Pavel'in de yer alacağını gecikmeksizin bildirecek.

Çekya Dışişleri Bakanı Petr Macinka ise, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını, "anayasal darbe" diye nitelendirmişti.

Macinka, geçici ihtiyati tedbir kararına uyarak, Pavel'in heyete dahil edilerek akreditasyon işlemlerinin yapılacağını ancak Başbakan Andrej Babis'in NATO Zirvesi'ne gidecek heyete başkanlık edeceğini ifade etmişti.

Hükümet ile Cumhurbaşkanı arasında temsil anlaşmazlığı

Çekya'da, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne kimin katılacağına dair Cumhurbaşkanı Pavel ???????ile mevcut hükümet arasındaki anlaşmazlık devam ediyor.

Pavel, Çekya'yı yurt dışında temsil etmenin Cumhurbaşkanının anayasal yetkisi olduğunu dile getirerek, NATO Zirvesi'ne Çekya'yı temsilen katılmak istediğini açıklamıştı. Pavel, zirveye katılmasının engellenmesi halinde son çare olarak Anayasa Mahkemesine başvurmayı değerlendireceğini belirtmişti.

Babis liderliğindeki hükümet ise Pavel'in ülkede kalması ve Çekya'yı Başbakan, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın temsil etmesi gerektiğini belirtmişti.

Başbakan Babis, 21 Haziran'da, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde ülkeyi, kendisiyle birlikte Dışişleri Bakanı Petr Macinka ve Savunma Bakanı Jaromir Zuna'nın temsil edeceğini belirterek, Pavel'in heyette yer almayacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Pavel ise Babis'in bu kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak, ihtiyati tedbir kararı uygulanması talebinde bulunmuştu.