Pavel: Ukrayna Gerçekçi Olmalı - Son Dakika
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Pavel: Ukrayna Gerçekçi Olmalı

Çek Cumhurbaşkanı Pavel, Ukrayna'nın savaş hedeflerinin daha gerçekçi olması gerektiğini belirtti.

25.09.2024 01:46
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Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Rusya- Ukrayna arasında yaklaşık 31 ayıdır süren savaşın yol açtığı hissedilir "yorgunluğa" dikkati çekerek, Kiev yönetiminin savaş hedeflerine ilişkin gerçekçi olması gerektiğini ifade etti.

NATO Askeri Komite Başkanlığı görevinde de bulunan Pavel, The New York Times'a Ukrayna'da süren savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pavel, Ukrayna'da yaklaşık 31 aydır süren savaşın neden olduğu yorgunluğun birçok alanda hissedildiğini belirterek, "Ukrayna'nın işgal edilen topraklarını geri alma hususunda gerçekçi olmak zorunda olduğunu" vurguladı.

"Savaşın en olası sonucu; Ukrayna topraklarının bir kısmının geçici olarak Rus işgali altında kalması olacak." görüşünü paylaşan Pavel, geçici olarak tanımladığı durumun yıllarca sürebileceğinin de altını çizdi.

Pavel, Rusya ve Ukrayna'nın savaşa ilişkin en üst hedeflerine ulaşamayacağına işaret ederek, "Ukrayna veya Rusya'nın yenilgisinden bahsetmek gerçekçi değil, çözüm ikisinin arasında bir yerde olacak." dedi.

Çek Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky de Cumhurbaşkanı Pavel'in görüşlerine katıldığını belirterek, Ukrayna'nın şu anda tüm topraklarını geri alamayacağı düşüncesinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Savunma, Ukrayna, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

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