Hatay'ın Payas ilçesinde 2 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, hasara neden oldu.
Çağlalık Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Payas'ta Yangın: 2 Katlı Bina Hasar Gördü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?