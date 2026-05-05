Pazar'da yaşlı çifte pikap çarptı

Rize'nin Pazar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte pikap çarpması sonucu karı koca yaralandı.
K.A. idaresindeki 16 AEU 696 plakalı pikap, Pazar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Cevdet (90) ve eşi Selime Sarıgül'e (82) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin yapıldığı yaşlı çift, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavileri tamamlanan çiftin taburcu edildiği öğrenildi.
