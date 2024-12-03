Pazar Yerinde Unutulan Otomobil, Esnafı Mağdur Etti

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AVCILAR'da her hafta aynı gün kurulan semt pazarında park halinde unutulan otomobil nedeniyle esnaf tezgah açamadı. Otomobilin sahibine ulaşılamayınca, pazarcılar hep birlikte yan duran otomobili halat yardımıyla çevirerek kaldırıma taşımaya çalıştı. Pazarcı Ümit Demirkıran kendine tahsis edilen alana geç de olsa tezgah açabildi.

Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde her Pazar günü kurulan semt pazarına tezgah açmaya gelen pazarcılardan Ümit Demirkıran kendisine tahsis edilen alana bir otomobilin park edildiğini gördü. Çevrede yapılan araştırmalara rağmen otomobilin sahibi bulunamadı. Zabıta memurlarının çabası da sonuç vermeyince pazarcılar, otomobili kendileri çekmeye çalıştı. Yan duran aracın jantlarına halat geçiren pazarcılar hep birlikte çekmeye başladı. Pazarcılar, uzun çabaları sonucunda aracın arka tarafını kaldırıma çekti.

'ARKADAŞA TEZGAH AÇACAK YER AÇTIK'

Pazarcılardan Metin Avcı, pazar yerinde unutulan otomobil nedeniyle arkadaşlarının tezgahını açamadığını söyleyerek, "İnsanların biraz duyarlı olması gerekiyor. Müdahale etmek zorunda kaldık. Normalde yan park edilmişti. Arkadaşlarla birlikte geri çektik. Arkadaşın sırtı ağrıyor. Mahvolduk" dedi.

Pazarcı Ümit Demirkıran ise, kendisine yardım eden arkadaşları ile birlikte otomobili çektiklerini anlatırken, "Araçta numara yoktu. Zabıta arkadaşlarla birlikte aradık numarasını bulamadık. Herkes arabayı kaldırmak için uğraştı. Mutlaka araç üzerinde numara bulundurun" diye konuştu.

Pazarcı Yusuf Danış ise, "Yine Pazar, yine unutulan bir araç. Araba bırakıyorlar, telefon bırakmıyorlar. Arkadaşımız mağdur oldu. Hep birlikte kaldırabileceğimiz kadar kaldırdık. Arkadaşa tezgah açacak yer açtık Mecburen arabayı yerinden oynatmak zorunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.