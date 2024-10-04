Pazarcık\'ta Tarihi Eser Operasyonu

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda, 110 tarihi sikke ve bir obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı Mahallesi'nde Ö.K'nin elinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeleri satmak amacıyla müşteri aradığını tespit etti.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 110 sikke ve tarihi eser niteliğinde bir obje ele geçirdi.

Ö.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.