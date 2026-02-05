6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… Pazarcık Belediye Başkanı İkizer: "Pazarcık'ı Tamamen Yeniden İnşa Ediyoruz" - Son Dakika
6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… Pazarcık Belediye Başkanı İkizer: "Pazarcık'ı Tamamen Yeniden İnşa Ediyoruz"

05.02.2026 10:18  Güncelleme: 11:10
Belediye Başkanı Haydar İkizer, 6 Şubat depremlerinin ardından Pazarcık'ta yürütülen yeniden inşa çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Altyapının tamamen yenilendiğini ve sosyal donatı eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(KAHRAMANMARAŞ) - 6 Şubat depremlerinin ilkinin merkez üssü olan Pazarcık'ta yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Haydar İkizer, "Pazarcık, 6 Şubat depreminde yıkılan bir şehir. Depremin merkez üssü Pazarcık'tı. Tamamen yeniden bir şehir inşa ediyoruz" dedi.

Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, deprem sonrası altyapı ve üstyapı çalışmalarında gelinen noktayı anlattı.

"Altyapıyı tamamen yeniledik"

İkizer, ilçede altyapının bütünüyle yenilendiğini belirterek, "Şu ana kadar yaptıklarımızın altyapısı tamamen değişti. Kanalizasyonları yapıldı, su boruları döşendi. Üstyapıya geldik. Üstyapıda da çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 300 bin metrekare kilit taşı döşedik. Yaklaşık 150 bin metrekare asfalt döşedik. Pazarcık'ımızı yeniden inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Halen yaralarımız var"

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren yurttaşları da anan İkizer, şunları söyledi:

"6 Şubat depreminde yıkılan şehirlerimizde kaybettiğimiz yakınlarımız için bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Halen yaralarımız vardır, yaralarımız tam anlamıyla sarılmamıştır. Pazarcık'ta 6 Şubat anma töreni düzenleyeceğiz. Saat 04.00 gibi saygı duruşuyla başlayacağız. Kaymakamlıkla beraber yapıyoruz. Vatandaşlarımız, şu anda elbirliğiyle kenetlenmiş durumdayız. Pazarcık'ı yeniden inşa etmek için kolları sıvadık çalışmaya devam ediyoruz."

Konutlar yapıldı, sosyal alan eksiklikleri sürüyor

İlçede yaklaşık 3 bin 200 konutun yapıldığını ifade eden İkizer, bu alanlarda altyapı ve sosyal donatı eksikliklerinin devam ettiğini söyledi. İkizer, "Şu anda Pazarcık'ta yaklaşık 3 bin 200 konut yapıldı. Bu konutların tabii ki altyapı eksiklikleri var. Öncelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bu alanlara çöp konteyneri koymadı. Yollarda sıkıntılar var. Market yok, manav yok, alışveriş alanı yok, altyapı yok, sosyal tesis alanı yok. Bunların bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Devlet kurumlarına çağrı

Belediyenin üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini kaydederek, diğer kamu kurumlarına da çağrıda bulunan İkizer, şunları kaydetti:

"Belediyemiz üzerine düşen görevleri yapıyor ama diğer devlet birimlerinin de gerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gerekse diğer birimlerin en ivedi şekilde yapmasını istiyorum. Çünkü ancak yaralarımızı bu şekilde sarabiliriz. Konteynerlerde çok fazla insan yaşamıyor, hemen hemen hepsi taşındı. Ama hala evi olmayan, acil ihtiyacı olan, hiçbir yerde ikamet etme şansı olmayan insanlar kalıyor"

Kaynak: ANKA

Haydar İkizer, Yerel Yönetim, Güncel

