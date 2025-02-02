Pazarcılar Yeni Yer İstiyor

Güncel

Avcılar'da, Denizköşkler Semt Pazarı'nın mahkeme kararıyla kapatılmasının ardından kendilerine yeni bir yer gösterilmediğini iddia eden pazarcılar, belediyeden çözüm bekliyor.

Sabah saatlerinde, Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'ndeki pazara tezgah kurmaya gelen esnaf, caddenin Avcılar Belediyesinin zabıta ekiplerince bariyerlerle kapatıldığını gördü.

Pazarcılar, mahkeme kararıyla kapatılan pazarın yerine yeni yer tahsisi yapılmadığı gerekçesiyle Avcılar Belediyesine tepki gösterdi.

Belediye ekipleri ile pazarcılar arasında konuya ilişkin görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Caddede polis, zabıta ile pazarcıların bekleyişleri ise sürüyor.

Öte yandan, Avcılar Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün çevreye astığı duyuruda, "Danıştay 4. Dairesinin '2024/6059' kararı gereği Denizköşkler Semt Pazarı 2 Şubat 2025 Pazar gününden itibaren kurulmayacaktır." ifadelerinin yer alması dikkati çekti.