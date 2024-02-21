Pazaryeri ilçesinde baraj ve göletler tam doluluğa ulaştı - Son Dakika
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Pazaryeri ilçesinde baraj ve göletler tam doluluğa ulaştı

Pazaryeri ilçesinde baraj ve göletler tam doluluğa ulaştı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde son aylarda etkili olan yağışlar sayesinde tarımsal sulamada kullanılan baraj ve göletlerde tam doluluğa ulaşıldı. Doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması, tarım üreticilerini sevindirdi. Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulama Birliği Başkanı Erkan Karakaş, su sıkıntısı yaşanmayacağını belirterek, barajlardaki fazla suyu kontrollü bir şekilde tahliye ettiklerini açıkladı.

21.02.2024 10:37  Güncelleme: 11:05
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde son aylarda etkili olan yağışlar sayesinde tarımsal sulamada kullanılan baraj ve göletlerde tam doluluğa ulaşıldı.

İlçe halkının en önemli geçim kaynaklarından tarımsal faaliyetlerin sürekliliğinde büyük öneme sahip olan sulama kaynaklarındaki doluluk üreticileri sevindirdi.

Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı ile Esere, Bozcaarmut, Büyükelmalı, Küçükelmalı ve Sarnıç sulama göletlerinde doluluğun yüzde 100'e ulaştığı belirlendi.

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulama Birliği Başkanı Erkan Karakaş, AA muhabirine, sonbahar ve kış aylarında etkili olan kar ile yağmurların baraj ve göletlerdeki doluluğu artırdığını söyledi.

Karakaş, bu yıl ilçede tarımsal sulamada su sıkıntısı yaşanmayacağını vurguladı.

Doluluk nedeniyle önlem aldıklarını belirten Karakaş, "Barajlarda doluluk çok fazla olduğundan kontrollü bir şekilde alt vanaları açarak su tahliyesi yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Erkan Karakaş, Pazaryeri, Bilecik, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazaryeri ilçesinde baraj ve göletler tam doluluğa ulaştı - Son Dakika
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