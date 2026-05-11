Pazaryeri Meclisi Toplantısı Gerçekleşti
Pazaryeri Meclisi Toplantısı Gerçekleşti
11.05.2026 13:20
Mayıs ayı toplantısında 10 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi ve 2025 yılı hesabı onaylandı.

Pazaryeri Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, 2025 yılı kesin hesabı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca su tankerlerine verilen su ücreti, belediye şirketinin faaliyet alanına tarımın eklenmesi, ilçedeki asansörlerin periyodik kontrolleri, imar komisyon raporu ve plan tadilatına ilişkin maddeler de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Tekin, alınan kararların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
