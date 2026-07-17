Pazaryeri'nde Kanola Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pazaryeri'nde Kanola Hasadı Başladı

Pazaryeri\'nde Kanola Hasadı Başladı
17.07.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kanola hasadı başladı. Kaymakam Kara, verimin yüksek olmasını bekliyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kanola hasadı başladı.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ilçeye bağlı Ahmetler köyünde yaklaşık 1500 dekarlık alanda yapılan hasada katıldı.

Kara, biçerdöverle hasat gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, Ahmetler Köyü Muhtarı Mustafa Ertekin ile üreticiler de hasatta yer aldı.

Kaymakam Kara, AA muhabirine, Ahmetler köyünün ilçenin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Köyde yaklaşık 3 bin dekar alanda ayçiçeği, 3 bin dekar alanda buğday ve 1500 dekar alanda kanola üretimi yapıldığını belirten Kara, mayıs ve haziran aylarında etkili olan yağışların ürün verimine olumlu katkı sağladığını ifade etti.

İyi bakım yapılan tarlalarda dekar başına 250 ila 400 kilogram arasında verim beklendiğini dile getiren Kara, "Çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyorum. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diliyorum." dedi.

Ertekin ise köyde kanola üretiminin her geçen yıl yaygınlaştığını belirterek, çiftçilerin üründen memnun olduğunu bu yıl kısmet olursa 300 ila 400 ton rekolte beklediklerini söyledi.

Kanola üretimine 4 yıl önce yaklaşık 300 dekarlık alanda başladıklarını anlatan Ertekin, şunları kaydetti:

"Bugün 1500 dekarlık alanda üretim yapıyoruz. Bazı üreticilerimizin farklı nedenlerle ekim yapamaması nedeniyle bu seviyede kaldık. Aslında ekim alanımız 2 bin dekara kadar çıkmıştı. Kanola, buğdaya göre daha yüksek gelir sağlayan bereketli bir ürün. Köyümüzde alıcılar bulunuyor ve ürünün kilogramı yaklaşık 25 liradan peşin olarak satılıyor. Bu da üreticimiz için önemli bir avantaj oluşturuyor. Arazi toplulaştırmasının ardından tarla yollarımızın yapılmasıyla ulaşım ve tarımsal faaliyetler de büyük ölçüde kolaylaştı. Önümüzdeki yıllarda kanola ekim alanlarının daha da artmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

Pazaryeri, Bilecik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde Kanola Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kremlin’den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
73 yaşına sahnede girdi Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz 73 yaşına sahnede girdi! Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Altın yatırımcısını kahreden grafik Altın yatırımcısını kahreden grafik

12:50
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da!
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
12:10
Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı “Gölge bakan“ gözaltında
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! "Gölge bakan" gözaltında
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 13:22:12. #7.13#
SON DAKİKA: Pazaryeri'nde Kanola Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.