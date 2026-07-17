Pazaryeri\'nde Kanola Hasadı Başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kanola hasadı başladı.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ilçeye bağlı Ahmetler köyünde yaklaşık 1500 dekarlık alanda yapılan hasada katıldı.

Kara, biçerdöverle hasat gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, Ahmetler Köyü Muhtarı Mustafa Ertekin ile üreticiler de hasatta yer aldı.

Kaymakam Kara, AA muhabirine, Ahmetler köyünün ilçenin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Köyde yaklaşık 3 bin dekar alanda ayçiçeği, 3 bin dekar alanda buğday ve 1500 dekar alanda kanola üretimi yapıldığını belirten Kara, mayıs ve haziran aylarında etkili olan yağışların ürün verimine olumlu katkı sağladığını ifade etti.

İyi bakım yapılan tarlalarda dekar başına 250 ila 400 kilogram arasında verim beklendiğini dile getiren Kara, "Çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyorum. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diliyorum." dedi.

Ertekin ise köyde kanola üretiminin her geçen yıl yaygınlaştığını belirterek, çiftçilerin üründen memnun olduğunu bu yıl kısmet olursa 300 ila 400 ton rekolte beklediklerini söyledi.

Kanola üretimine 4 yıl önce yaklaşık 300 dekarlık alanda başladıklarını anlatan Ertekin, şunları kaydetti:

"Bugün 1500 dekarlık alanda üretim yapıyoruz. Bazı üreticilerimizin farklı nedenlerle ekim yapamaması nedeniyle bu seviyede kaldık. Aslında ekim alanımız 2 bin dekara kadar çıkmıştı. Kanola, buğdaya göre daha yüksek gelir sağlayan bereketli bir ürün. Köyümüzde alıcılar bulunuyor ve ürünün kilogramı yaklaşık 25 liradan peşin olarak satılıyor. Bu da üreticimiz için önemli bir avantaj oluşturuyor. Arazi toplulaştırmasının ardından tarla yollarımızın yapılmasıyla ulaşım ve tarımsal faaliyetler de büyük ölçüde kolaylaştı. Önümüzdeki yıllarda kanola ekim alanlarının daha da artmasını bekliyoruz."