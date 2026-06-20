Pazaryeri'nde Orman Yangınları İçin Seminer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pazaryeri'nde Orman Yangınları İçin Seminer

20.06.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazaryeri'nde muhtarlara orman yangınları öncelikleri ve müdahale yöntemleri hakkında seminer verildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, olası arazi ve orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler konusunda muhtarlara yönelik seminer düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamlığı, Orman İşletme Şefliği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, orman yangınlarının önlenmesi ve yangınlara müdahale yöntemleri ele alındı.

Pazaryeri Orman İşletme Şefi Eyüp Baylan, katılımcılara orman yangınlarına karşı alınan önlemler, müdahale şekilleri ile kullanılan araç ve gereçler hakkında bilgi verdi.

Baylan, ormanlara giriş çıkışların, ateş yakmanın ve piknik yapmanın yasak olduğunu belirterek, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerektiğini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Osman Yavuz da havaların ısınmasıyla arpa hasadının başlayacağını ifade ederek, hasat sırasında kullanılan biçerdöver ve biçerbağlar makinelerinin yanında mutlaka su tankeri ve yangın söndürme tüpü bulundurulmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Seminerde söz alan muhtarların sorularını yanıtlayan Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ise ilgili kurumlarla koordineli şekilde eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Toplantıya, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, ilgili daire amirleri, tarım ve orman mühendisleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde Orman Yangınları İçin Seminer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım’ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
Kırıkkale’de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu Kırıkkale'de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu
Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere mektup Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere mektup! Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı 37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı

11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
11:01
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
10:31
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
09:55
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 12:15:14. #7.13#
SON DAKİKA: Pazaryeri'nde Orman Yangınları İçin Seminer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.