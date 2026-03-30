Peçete Yüklü Tırda Yangın

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde peçete yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nurullah Taşkın idaresindeki 63 FL 269 plakalı peçete yüklü tırın dorsesinde, Siverek-Hilvan kara yolunun 15'inci kilometresinde yangın çıktı.
Dumanı fark eden sürücü aracı park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
