Pegasus Havayolları'ndan Boeing ile 200 Uçaklık Dev Sipariş - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pegasus Havayolları'ndan Boeing ile 200 Uçaklık Dev Sipariş

Pegasus Havayolları\'ndan Boeing ile 200 Uçaklık Dev Sipariş

Pegasus Havayolları, Boeing ile toplam 200 adet Boeing 737-10 model uçağı kapsayan bir sipariş anlaşması imzaladı. İlk uçakların 2028'de filoya katılması planlanıyor. Bu sipariş, Pegasus'un büyüme hedefleri ve Türkiye'nin havacılık sanayisine katkıları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

19.12.2024 18:47  Güncelleme: 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜME hedefleri doğrultusunda filosunu güçlendirmek isteyen Pegasus Havayolları, Boeing ile toplam 200 uçaklık yeni bir sipariş anlaşması imzaladı. Yeni siparişe ait ilk uçaklar 2028 yılından itibaren filoya katılacak.

Pegasus Havayolları, şirket tarihinin en büyük uçak siparişi için Boeing ile bir anlaşma imzaladı. Şirket, 2028 yılı ve sonrasındaki 10 yıla ait uçak ihtiyacına yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda, Boeing ile 200 adet Boeing 737-10 model uçağı kapsayan bir sipariş anlaşma yaptı. Anlaşma kapsamında 2028'den itibaren teslim edilecek şekilde ilk 100 uçak için kesin sipariş verildi. İlerleyen yıllar için ise kesin siparişe çevrilebilir ilave 100 adede kadar uçak için satın alma opsiyonu bulunuyor. Sözleşmenin toplam değeri 200 adet Boeing 737-10 uçağı için güncel liste satış fiyatları üzerinden 36 milyar ABD Doları seviyesinde.

EN GENÇ UÇAK FİLOSUNA SAHİBİZ

Anlaşma ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, "Ülkemize net nakit ve en büyük katma değer yaratan, pandemi sonrası rekorlar kırarak büyüyen turizm sektörümüzün önde gelen bir paydaşı olarak yeni rekorlar kırmak, turizmde 100 milyon misafir ve 100 milyar dolar gelir hedefimize ulaşmak için kendi kulvarımızda var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'de ve yurt dışında büyüme, yeni rotalar açarak uçuş ağımızı genişletme hedeflerimiz doğrultusunda, filomuza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Halen 4,5 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç filosuna sahibiz. Dünyada en genç filo sahibi hava yolları arasında ilk sıralardayız. Boeing firmasıyla imzaladığımız anlaşmayla toplam 200 adet Boeing 737-10 model uçak için siparişimizi verdik. İlk etapta kesin siparişini verdiğimiz 100 adet uçak, 2028 yılından itibaren filomuza katılmaya başlayacak. Geri kalan 100 uçak için opsiyonumuzu kesin siparişe dönüştürmeyi, piyasa koşulları ve filomuzun ihtiyaçları doğrultusunda önümüzdeki yıllarda değerlendireceğiz. Boeing uçakları, Pegasus'un 1990 yılında havacılık sektörüne giriş yaptığı günden bu yana operasyonlarımızın ayrılmaz bir parçası oldu; filomuzu yeni Boeing 737-10 model uçaklarla büyüteceğimiz için heyecanlıyız. İş birliğimizin ülkemizin havacılık sanayisinde yerel üretim, teknoloji transferi, AR-GE, eğitim ve istihdam alanlarında yeni fırsatlar yaratacağına olan inancımız tam. Bu sipariş, Boeing'in 2017 yılında devletimiz ile başlattığı MHİ-Milli Havacılık İnisiyatifi (NAI-National Aerospace Initiative) kapsamında değerlendirildiğinde gerek Türk üreticilerine ve gerekse de havacılık endüstrimize yeni kapılar ve üretim ile ihracat imkanı sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: DHA

Boeing 737, Havacılık, Türkiye, Pegasus, Ekonomi, Ulaşım, Finans, Güncel, Boeing, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pegasus Havayolları'ndan Boeing ile 200 Uçaklık Dev Sipariş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:33:15. #1.13#
SON DAKİKA: Pegasus Havayolları'ndan Boeing ile 200 Uçaklık Dev Sipariş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.