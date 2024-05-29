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Pehlivanköy ilçesinde 11 arıcıya 165 kovan dağıtıldı.

Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı ile İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ, Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda arı kovanlarını üreticilere teslim eti.

Karadağ, arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla üreticilere yüzde 75'i İl Özel İdaresi destekli kovan dağıtımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentin arıcılık anlamında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Karadağ, arıcılık faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Karadağ, kovanlarını teslim alan arı yetiştiricilere bol kazançlar diledi.