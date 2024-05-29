Pehlivanköy ilçesinde 11 arıcıya 165 kovan dağıtıldı - Son Dakika
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Pehlivanköy ilçesinde 11 arıcıya 165 kovan dağıtıldı

Pehlivanköy ilçesinde 11 arıcıya 165 kovan dağıtıldı

Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen programda, Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı ve İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ tarafından 11 arıcıya toplamda 165 kovan dağıtıldı. Karadağ, arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen kovan dağıtımının yüzde 75'inin İl Özel İdaresi tarafından desteklendiğini belirtti. Kentin arıcılık alanında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Karadağ, arıcılık faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Karadağ, kovanlarını teslim alan arı yetiştiricilerine bol kazançlar diledi.

29.05.2024 12:41
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Pehlivanköy ilçesinde 11 arıcıya 165 kovan dağıtıldı.

Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı ile İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ, Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda arı kovanlarını üreticilere teslim eti.

Karadağ, arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla üreticilere yüzde 75'i İl Özel İdaresi destekli kovan dağıtımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentin arıcılık anlamında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Karadağ, arıcılık faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Karadağ, kovanlarını teslim alan arı yetiştiricilere bol kazançlar diledi.

Kaynak: AA

Pehlivanköy, Karadağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pehlivanköy ilçesinde 11 arıcıya 165 kovan dağıtıldı - Son Dakika
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