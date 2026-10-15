Pehlivanköy\'de küçükbaş işletmelerinde Tarım ekibi aşılama ve kimliklendirme yaptı

Pehlivanköy'de küçükbaş işletmelerinde Tarım ekibi aşılama ve kimliklendirme yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pehlivanköy'de küçükbaş işletmelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince teknik kontrol, kimliklendirme ve aşılama yapıldı. Ekipler, hayvan sağlığını korumak, salgın hastalıkları önlemek ve kayıt sistemini güncel tutmak için çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.
Pehlivanköy ilçesinde küçükbaş hayvancılık işletmelerinde teknik kontrol, kimliklendirme ve aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.
Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında, ilçede faaliyet gösteren hayvancılık işletmeleri ziyaret edildi.
Ekiplerce işletmelerde teknik incelemeler yapılırken, hayvanların sağlık durumları kontrol edilerek kimliklendirme ve düzenli aşılama uygulamaları gerçekleştirildi.
Hayvan sağlığının korunması, salgın hastalıkların önüne geçilmesi ve kayıt sisteminin güncel tutulması amacıyla yürütülen saha çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA
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