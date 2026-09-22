Pehlivanköy Kaymakamı esnafı dinledi, Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü okulları gezdi - Son Dakika
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Pehlivanköy Kaymakamı esnafı dinledi, Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü okulları gezdi

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Pehlivanköy Kaymakamı esnafı dinledi, Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü okulları gezdi
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Pehlivanköy Kaymakamı Ahmet Murat Türbe, Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör ile esnafı ziyaret edip istekleri dinledi, bol kazanç diledi. Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Akdemir, Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesinde öğrenci ve öğretmenlerle görüşerek fiziki koşulları inceledi.

Pehlivanköy Kaymakamı Ahmet Murat Türbe, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Türbe, Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör ile esnafları ziyaret ederek isteklerini dinledi.

Esnaflara hayırlı ve bol kazanç dileyen Türbe, vatandaşlarla da sohbet etti.

Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okullara ziyaret

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerinde bulundu.

Akdemir, Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ile Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulların fiziki koşullarını inceleyen Akdemir, okul idarecilerinden eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Öğretmenlerin isteklerini dinleyen Akdemir, daha sonra öğrencileri dersliklerde ziyaret ederek sohbet etti.

Kaynak: AA
Ahmet MuratPehlivanköyEğitimGüncelVizeSon Dakika

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