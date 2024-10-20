Pekin'de Otonom Sürüş Test Alanı Genişliyor - Son Dakika
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Pekin'de Otonom Sürüş Test Alanı Genişliyor

Pekin\'de Otonom Sürüş Test Alanı Genişliyor

Pekin, otonom sürüş test alanını 3.000 kilometrekareye genişletiyor ve teknolojiyi ilerletiyor.

20.10.2024 15:22
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BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Beijing Üst Düzey Otonom Sürüş Test Bölgesi Çalışma Ofisi Direktörü Wang Lei, kentte üst düzey otonom sürüş test alanının dördüncü ve altıncı çevre yolları arasında yaklaşık 3.000 kilometrekareye genişletileceğini, bu alanın kentin altı kentsel bölgesinin iki katından fazla olduğunu söyledi.

Wang Cuma günü 2024 Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansında yaptığı açıklamada, Çin'in ilk üst düzey otonom sürüş test bölgesinin Eylül 2020'de faaliyete geçmesinden bu yana kentte 600 kilometrekare alanda akıllı altyapının başarıyla geliştirildiğini belirtti.

Bu adım, Beijing'in otonom sürüş teknolojisi gelişiminde ön sıralarda konumlanması çabalarının bir parçası olarak atıldı.

Test bölgesi, 33 şirkete, bölgede toplam 32 milyon kilometreden fazla yol kat eden yaklaşık 900 araç için yol testi izni verdi. Bu oran, toplam ulusal otonom test kilometresinin dörtte birinden fazlasını oluşturuyor.

Projeye katılan büyük şirketler arasında Baidu, Pony.ai ve JD.com yer alırken, proje kapsamında binek araçlar, insansız teslimat ve otonom devriye hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli otonom uygulamaların pilot uygulamaları yapılıyor.

Wang, test alanının hem büyüklük hem de uygulama senaryolarının çeşitliliği bakımından genişlemeye devam edeceğini ifade etti.

Beijing ayrıca gelişmekte olan otonom sürüş sektörünü düzenlemek için yeni mevzuat üzerinde çalışıyor.

İleri teknoloji, destekleyici düzenlemeler ve yatırımcıların güçlü ilgisiyle yol alan otonom sürüş sektörü, Çin'in teknoloji ağırlıklı yeni büyüme motorlarını teşvik etme çabalarını hızlandırmasıyla büyük ölçekli ticari kullanıma doğru hızla ilerliyor.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'na göre, ülkenin kamu güvenliği yetkilileri Ağustos ayı sonu itibarıyla otonom araçlar için 16.000 test lisansı verdi ve ülke genelinde yaklaşık 32.000 kilometre yol otonom araç testine açıldı.

Küresel danışmanlık firması McKinsey & Company, Çin'in sürücüsüz araçlar için dünyanın en büyük pazarı haline geleceğini, bu tür araçlardan ve mobilite hizmetlerinden elde edilen gelirin 2030 yılına kadar 500 milyar ABD dolarını aşacağı tahmininde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pekin'de Otonom Sürüş Test Alanı Genişliyor - Son Dakika

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