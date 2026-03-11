Pekin'de Ramazan İftarı - Son Dakika
Pekin'de Ramazan İftarı

11.03.2026 16:31
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Çin'deki Türk vatandaşları için iftar programı düzenledi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde ramazan dolayısıyla Çin'de yaşayan Türk vatandaşları için iftar programı düzenlendi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve eşi Lerzan Kayıhan Ünal, iftar yemeğinde Çin'de yaşayan Türk vatandaşları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Türk öğrenciler, büyükelçilik personeli ve aileleriyle bir araya geldi.

Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği iftar yemeği öncesinde konuklara hitap eden Büyükelçi Ünal, ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel yaşandığı, dargınlıkların ve küskünlüklerin sona erdirildiği, iyilikler ve güzellikler ayı olduğunu belirtti.

Ünal, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle İslam coğrafyasında pek çok ülkenin ramazanın huzur ve mutluluğunu yaşayamadığına dikkati çekerek, "Bu mübarek ayda yakın coğrafyamızda yaşanan üzücü gelişmelerin en kısa zamanda barışçıl yollarla çözülmesini temenni ediyoruz. Türk hariciyesi olarak, kriz çıkmadan önce yaptığımız gibi bu yönde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2026 yılının Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Ünal, Çin'de yaşayan Türk vatandaşlarına, Türk kültürü ve değerlerini yansıtan birer tanıtım elçisi olarak ilişkilerin gelişmesine katkı sağlama çağrısında bulundu.

Ünal, konuşmasını sonlandırırken, tüm vatandaşların ramazan ayını aileleri ve sevdikleriyle, sağlık, huzur ve bereket içinde geçirmelerini dilediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Etkinlik, Türkiye, Kültür, Güncel, İftar, Pekin, Son Dakika

